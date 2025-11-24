Experții avertizează că prețurile din această iarnă vor crește, în timp ce puterea de cumpărare a românilor scade dramatic, totul din cauza inflației foarte mari cu care se confruntă țara noastră. Pensionarii spun că sunt foarte afectați de scumpiri și se simt abandonați de autorități.



În contextul scumpirilor uriașe, pensionarii spun că vor cumpăra doar strictul necesar pentru masa de sărbători.

Experții spun că puterea de cumpărare va continua să scadă. Potrivit acestora, consumul, principalul motor al economiei, va scădea constant iar statul va încasa din ce în ce mai puțini bani. În acest fel, România ar putea să intre într-o nouă perioadă de instabilitate economică.