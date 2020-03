Coronavirus. Marinari americani, testați pozitiv cu COVID-19 la bordul portavionului Theodore Roosevelt

Potrivit secretarului interimar al Marinei, Thomas B. Modly, cei trei bărbaţi au fost evacuaţi şi toţi cei care au fost în contact cu ei la bordul navei, desfăşurată în prezent într-un teatru de operaţiuni, au fost plasaţi în carantină. Nava are un efectiv de peste 5.000 de persoane la bord.



În urmă cu două săptămâni portavionul se afla într-un port din Vietnam, dar - potrivit şefului operaţiunilor navale, amiralul Michael Gilday - pare dificil deocamdată să se facă o legătură între aceste cazuri de contaminare şi o escală precisă.



"Am luat mari precauţii când echipajul a revenit la bord şi am procedat la examinări medicale riguroase ale echipajului", a declarat el.



Până în prezent, marina americană a înregistrat 86 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 57 de militari în serviciul activ, a adăugat amiralul.