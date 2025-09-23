Cum s-au petrecut ororile?

Conform IPJ Ialomița, situația a fost sesizată, luni, de mama fetei, o femeie de 46 de ani din localitatea Ion Roată, care a reclamat faptul că fiica sa ar fi fost victima unor agresiuni sexuale.

Oamenii legii au anunțat că în 11 şi 22 septembrie, în timp ce se afla în municipiul Urziceni, inclusiv într-un mijloc de transport în comun, fata ar fi fost acostată de bărbat, acesta atingând-o în zone intime împotriva voinței sale.

Pe baza probatoriului administrat şi sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore şi dus în Centrul de Reținere şi Arestare Preventivă.

Potrivit anchetatorilor, individul a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.