„Dacă ministrul Drulă cunoaște ceva despre metrou, în primul rând când eu lucram la metrou el nu se născuse. Acea societate despre care bate câmpii este înființată de sindicatul de metrou.

Tot ce însemna recuperarea forței de muncă o susține sindicatul, nu Drulă, care a venit de o săptămână. Noi am creat tot felul de condiții și susțineri de ordin social pentru salariații metroului.

Acest metrou funcționează de 40 de ani, eu lucrez de atunci în acest metrou, și iată ca am reușit să-l ținem în picioare.

Față de 58% cât putem să acoperim, cheltuielile de întreținere, am ajuns la 30 %, dar a uitat să spună că am dat în exploatare mai multe tronsoane...”, a declarat Ion Rădoi, joi seară, la Realitatea PLUS.

Personaj controversat, Ion Rădoi conduce Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) de aproape 15 ani după ce a fost parlamentar PSD timp de opt ani, până în 2008.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a trimis Corpul de Control la Metroul bucureștean în urmă cu o săptămână și le-a transmis celor din sindicat că „metroul nu a fost construit pentru ei și bunăstarea lor si a “famigliilor” lor, ci pentru cetățenii capitalei și a celor care îl folosesc atunci când vin în București (...) Fostul deputat PSD, domnul Ion Rădoi, își simte amenințate interesele subterane. Acesta este adevăratul motiv pentru care îl deranjează că, în sfârșit, cineva se uită cu atenție la ce face cartelul pe care îl conduce”.

Drulă îl acuză pe Rădoi, direct, că „parazitează” Metroul prin firma Sindomet Servcom SRL. Firma sindicaliștilor a avut două contracte cu Metrorex: „unul pentru spațiile comerciale (expirat în 2018) prin care firma încasa 75% și Metrorex doar 25% din valorificarea acestora. Și un contract pentru spațiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%”, a transmis ministrul Transporturilor, care adaugă că Sindomet Servcom SRL a avut, în 2019, o cifră de afaceri de 7.981.344 lei și un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.

Nu este prima oară când „afacerile de la Metrou” sunt criticate de un ministru al Transporturilor sau când creșterile salariale cerute de la buget sunt exagerate, dar , de fiecare dată, Ion Rădoi a scăpat amenințând și organizând greve.

Întrebat despre suma pe care o încasează firma sindicatelor din spațiile comerciale de la Metrorex, în fiecare lună, Ioan Rădoi a refuzat să răspundă exact, enunțând doar un procent: „Circa 40% față de cât încasează Metrorex”, a declarat acesta joi seară, la Realitatea PLUS.

Firma deținută de sindicatul de la Metrou încasa 75% din veniturile pentru spațiile comerciale și 53% din veniturile pentru spațiile publicitare de la metrou. „Firma este deținută în proporție de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), al cărui președinte este domnul Ion Rădoi”, potrivit datelor transmise de ministrul Cătălin Drulă.