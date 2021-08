„Cum au apărut aceste lucruri, dacă au fost obținute legal. Nu putem știi, dar putem să ne întrebăm ale cui sunt. Să ai câteva pagini, deși am fost contrariat, pentru că o să apară tot mauscrisul Oeodip, a părut ciudat. Chiar și acea vioară, care apare ca fiind a lui Enescu, ne-a pus pe gânduri. Organizarea acestei licitații a fost făcută înanintea Festivalului Enescu. Ne-am speriat, pentru că am văzut că sunt multe documente de o valaore inestimabilă, ca persoane care încercăm să îl facem cunoscut pe marele Enescu. Sunt și cateva scrisori extraordiare în licitație. S-ar putea ca aceste obiecte să fie false sau pot fi reale. Dar să începi licitația din Oedip de la câteva sute de mii de euro, este ciudat. Practic, cineva a rupt paginile de acolo ți le-a dat spre vânzare. Organizatorii licitației nu au spus cum au ajuns acele pagini la ei. Nu am primit niciun răspuns de la MAI. Noi nu am dat sesizarea degeaba Ministerul de Interne, pentur că ei au persoane calificate care să certificate de unde au aparut aceste obiecte. Ministrul Culturii a spus că nu a dat această aprobare, că a clasat paginile și vioara. Se așteaptă clasarea lor pentru preemțiune, dar trebuie să vedem ale cui sunt aceste obiecte. Este ciudat că la licitație obiectele să nu fie însoțite de obeicte care să certifice originea, altfel, nu știm cum au ajuns la organizatorul licitației.

Organizatorul licitației trebuie să vină cu documente justificative pentru sumele cerute și cu modalitatea de organizare a acestei licitații. Fiecare ofiect care i s-a luat lui George Enescu sau familiei sale, trebuie să revină statului, în speță, Muzeului George Enescu, ca să se bucure toți cei care vor urma de opera lui”, a declarat Mihai Constantinescu director Artexim, organizator al festivalului George Enescu.

Toate bunurile care fac obiectul licitaţiei „George Enescu, Univers şi creaţie” au o provenienţă certificată, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, directorul Casei de Licitaţii Historic, Cezar Paul Florea.

Precizările survin după „informaţiile propagate în spaţiul public şi poziţiile exprimate ale unor persoane în acelaşi cadru, cu privire la următoarea licitaţie a Casei de Licitaţii Historic, George Enescu, Univers şi creaţie”, în cadrul căreia vor fi licitate mai multe obiecte care i-au aparţinut marelui compozitor.

Casa de Licitaţii Historic îşi desfăşoară activitatea „cu o atenţie deosebită acordată dreptului de proprietate (materială sau intelectuală)” pentru fiecare dintre loturile ce fac obiectul licitaţiilor, îndeplinind” toate criteriile prevăzute de lege” pentru realizarea activităţii, licitaţia dedicată lui George Enescu nefăcând notă discordantă din acest punct de vedere.

„Respingem în mod ferm orice afirmaţie, referire ori numai sugestie conform căreia activitatea Casei de Licitaţii Historic ar avea un caracter neconform cu legislaţia în vigoare, ‘obscur’ sau că ar fi neadevărate prezentările realizate de noi în promovarea licitaţiei.

Toate bunurile care fac obiectul licitaţiei au o provenienţă certificată, nu există nicio pretenţie din partea niciunei persoane fizice, entităţi publice sau private cu privire la acestea, de nicio natură, iar toate formalităţile legale privind clasarea şi scoaterea la licitaţie a bunurilor de patrimoniu au fost respectate întocmai”, arată directorul Historic.

Historic reafirmă interesul şi respectul pentru cultură, pentru bunurile de patrimoniu cultural şi valoarea inestimabilă a acestora pentru societate şi spune că va continua să îşi desfăşoare activitatea pentru promovarea acestora cu profesionalism. „Invităm toţi oamenii de bună credinţă care preţuiesc adevărul să ne sprijine”, se mai arată în postarea directorului Casei de Licitaţii Historic, Cezar Paul Florea.

Casa de Licitaţii Historic a anunţat anterior, pe site-ul său, organizarea în data de 22 septembrie a licitaţiei „George Enescu. Univers şi creaţie”, în care se regăsesc 190 de loturi, printre care o partitură-manuscris a operei Oedipe şi o vioară ce a fost primită de compozitor din partea familiei regale a României.