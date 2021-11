Realitatea PLUS

„În ultimii 15 ani mi-a fost coleg la ansamblul Maria Tănase. Petrică a fost miercuri in Craiova. Pentru mine vestea a fost ca un trăznet. Pentru mine a fost ca un frate mai mare, pe care te poți baza oricând, de la care poți să ceri o părere adevărata. Imi pare nespus de rău”, a declarat Constantin Enceanu, duminică, la Realitatea PLUS.

Foarte bun prieten cu Petrică Mîțu Stoian, artistul Constantin Enceanu a povestit ce le-a spus despre starea sa de sănătate în urmă cu doar trei zile, după filmarea de joi pentru Revelion din București.

„Joi era dupa filmare. Mi-a spus mie si Stelianei: Plec, că e ultima filmare. Plec 15 zile la o clinică de lângă Reșița să mă refac după COVID, că simt ceva cu plămânii. Vreau sa ma refac, ca o să scăpăm de perioada asta pandemica si o să avem mult de muncă. Și iată unde a ajuns...”, a relatat Enceanu.

„Se plângea de oboseală și atât. Era tratat pentru inimă. Petre nu era omul care sa se vaiete ca ar fi fost de suparat, nu era genul să se vaiete. Întotdeauna era omul care crea o atmosfera placuta, pus pe șotii pe glume, ne facea sa fim veseli. Nu s-a vaitat pentru ca chiar nu avea mari probleme”, a susținut Constantin Enceanu.

Petrică Mîțu Stoian ar fi fost vaccinat cu ambele doze și nu nu ar fi fost internat pentru recuperarea post-COVID, potrivit relatărilor celui mai bun prieten al său.

„Nu cred că a fost internat. A făcut tratament ambulatoriu, mai ales ca era vaccinat cu ambele doze”, a mai spus Enceanu.

Petrică Mîțu Stoian i-ar fi spus că a avut „două-trei zile febra, temperatură 37,5, cu transpirație, am stat în casă. După 4-5 zile, în care am fost un pic mai greu, m-am simtit mai rău, am depășit momentul”.

„Îmi spunea că a transpirat, sunt semne ale COVID. Și chiar după cinci-șase zile imi zicea ca sunt bine, a vorbit cu medicii și spunea că <<trebuie să stau mai linistit, sa ma protejez un pic>>.

CT a făcut cu o săptămână în urmă, spunea că unul din plămâni e oglindă mată, urme ale COVID. Si de asta voia sa mearga la clinica sa faca recuperarea plămânului. (...) Nu l-am auzit de o posibilă infecție, mă suprinde. Petre nu a dat semne, doar oboseală. Altfel, era perfect, cum îl știam noi, pus pe șotii. Cât ai vrea să te prefaci, nu cred că poți”, a mai spus Constantin Enceanu despre starea de sănătate a lui Petrică Mîțu Stoian înainte cu câteva zile de a muri.

Petrică Mîțu Stoian a murit sâmbătă seara la vârsta de 61 de ani.