Consilierul fostului președinte american Barack Obama - Michael McFaul spune despre interviul lui Aurescu la BBC: „Un interviu grozav. Ucraina este norocoasă să aibă un partener ca România”.

Într-un tweet, fostul consilier pe politică externă al președintelui Obama, specializat pe Rusia (si ulterior ambasadorul SUA la Moscova), Michael McFaul, a spus, despre interviul ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, la CNN:

“Tocmai am urmărit interviul grozav oferit de ministrul român de externe BogdanAurescu la BBC, la “Hardtalk”. Întrebări foarte agresive. #Ucraina este norocoasă să aibă un partener atât de puternic în #România””.

Just watched Romanian Foreign Minister @BogdanAurescu do a terrific interview on BBCs Hardtalk. (And it was very hard talk! Very aggressive questions) #Ukraine is lucky to have such a strong partner in #Romania.