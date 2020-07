Comuna sălăjeană Treznea, care are circa 900 de locuitori, riscă să fie plasată sub carantină, după ce numărul cazurilor de infectare cu SARS Cov-2 a ajuns la 10. Comuna este sub atenta monitorizare a medicilor epidemiologi. Instituția Prefectului Sălaj a anunțat luarea unor măsuri restrictive.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol