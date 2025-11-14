Potrivit unui comunicat al CMSB, verificările preliminare arată că medicii implicați în cazul clinicii respective dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026.

„Presedintele Colegiului Medicilor Stomatologi Bucuresti, Prof. Univ. Dr. Horia Barbu a convocat, vineri, Biroul Executiv, în legătură cu intervenția medicală care a dus la decesul unui pacient în vârstă de doi ani.

În urma verificărilor preliminare, CMSB confirmă că medicii identificați în dosarul clinicii dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026.

Demersurile sunt în desfășurare, iar CMSB va reveni cu actualizări pentru comunitatea profesională și pentru public, în conformitate cu procedurile legale și pe măsură ce apar noi informații.

Colegiul Medicilor Stomatologi București își reafirmă deschiderea și întreaga disponibilitate de a sprijini clarificarea acestui caz și de a colabora cu autoritățile implicate.”, se arată în comunicatul Colegiului Medicilor Stomatologi București.