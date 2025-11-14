Colegiul Medicilor Stomatologi București a convocat de urgență Biroul Executiv după decesul unui fetiței de doi ani în cabinetul stomatologic

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din București, prof. univ. dr. Horia Barbu, a convocat vineri Biroul Executiv al instituției, în legătură cu cazul tragic al copilului de doi ani care a decedat în urma unei intervenții medicale.

Potrivit unui comunicat al CMSB, verificările preliminare arată că medicii implicați în cazul clinicii respective dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026.

Reprezentanții Colegiului precizează că demersurile de analiză sunt în desfășurare și că instituția va reveni cu informații suplimentare pentru comunitatea profesională și pentru public, în conformitate cu procedurile legale și pe măsură ce apar noi date.

Colegiul Medicilor Stomatologi București își reafirmă deschiderea și întreaga disponibilitate de a sprijini clarificarea acestui caz și de a colabora cu autoritățile implicate.", se arată în comunicatul Colegiului Medicilor Stomatologi București.

 