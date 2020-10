Codrin Ștefănescu: Ți-am zis, Viorica! Ți-am zis. Acum v-ați făcut sepuku în grup

"Ți-am zis sā nu-l punem pe Ciolacu șef la Camerā? Cā-ți va trage preșul de sub picioare și se va inscāuna lider suprem? Și va aduce in conducerea PSD toți civilii pāmântului? Cā va face blat cu adversarul, așa cum sunā ordinul de sus? Și vā va arunca peste bord pe toți, rând pe rând? Pāi, ți-am zis, Viorica! Dar tu ai insistat și ai insistat continuu! Iar astāzi v-ați făcut seppuku in grup!" a scris Codrin Ștefănescu.

Viorica Dăncilă a fost înlocuită, luni, la ședința CPN al PSD, din funcția de președinte al organizației de femei. În locul lui Dăncilă a fost numită Doina Fedorovici, în urma rezultatului bun de la alegerile locale.