Clubul Presei, demers urgent pentru audierea membrilor CNA

Angajații Consiliului Național al Audiovizualului ar trebui să explice, potrivit celor din Clubul Presei, „cum de este posibil, ca în loc să-i protejeze pe cetățeni, oferindu-le acestora șansa de a primi toate informațiile utile, membrii CNA copleșesc cu amenzi casele de presă, mai ales în ceea ce privește restricțiile din timpul campaniei anti-covid”, relatează Realitatea PLUS.

Cererea vine după ce CNA a amendat entități media, inclusiv postul de televiziune Realitatea PLUS, pentru preluarea unor informații provenite de la specialiști, conform cărora există semne de întrebare referitoare la eficiența vaccinurilor pentru Covid-19.

CNA a amendat din nou postul de televiziune Realitatea PLUS după ce, în emisiunea Culisele Statului Paralel au fost prezentate studii referitoare la efectele secundare ale vaccinării pentru Covid-19. Asta desi, la inceputul sedintei, membrii CNA au declarat ca posturile tv trebuie sa publice documente de interes public. 90% din ședința CNA de marți, 21 februarie, a fost rezervată doar pentru discuții despre Realitatea PLUS, și în special despre emisiunea Culisele Statului Paralel.

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a explicat demersul Clubului Presei, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Mi se pare firesc ca partidele parlamentare care i-au susținut si au contribuit la numirea celor din CNA, fiecare cu rang de secretar de stat si venituri foarte mari, să-i cheme din când in cînd la comisiile parlamentare și să le mai ceară și socoteală. Este un material accesibil absolut oricui din România, pentru că ședințele CNA sunt filmate. Orice parlamentar poate să aprecieze cum au reacționat. Cum au cocoșat institutii de presa cu amenzi pentru niste abateri imaginare. Am funcționat și eu într-o asemenea comisie in Senat și îi chemam, și, dacă era cazul, solicitam să li se verifice susținerea. Parlamentul îi numește, Parlamentul poate să-i trimită acasă”, a declarat Sorin Roșca Stănescu, sâmbătă, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Inițiativa creării Clubului Presei. a fost anunțată la 1 februarie de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu.