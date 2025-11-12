Ingrediente:

200 g piure de dovleac copt

2 ouă

200 ml lapte (sau lapte vegetal)

150 g făină

1 lingură zahăr brun

1 plic zahăr vanilat

½ linguriță scorțișoară măcinată

½ linguriță praf de copt

un praf de sare

1 lingură ulei sau unt topit (în aluat)

unt sau ulei pentru prăjit

Opțional: puțin ghimbir sau nucșoară pentru o aromă mai intensă.

Mod de preparare

Pregătește piureul de dovleac. Taie dovleacul în bucăți și coace-l la 180°C, aproximativ 30–40 de minute, până devine moale. Pasează-l fin cu blenderul sau cu furculița și lasă-l să se răcească.

Cum prepari compoziția pentru clătite cu dovleac în aluat

Într-un bol, bate ouăle cu laptele, zahărul brun, vanilia și piureul de dovleac. Adaugă uleiul sau untul topit și omogenizează până obții o compoziție cremoasă și catifelată.

În alt bol, amestecă făina trecută prin sită cu praful de copt, scorțișoara și sarea. Adaugă acest amestec treptat peste compoziția de dovleac, amestecând ușor cu telul.

Aluatul trebuie să fie ușor dens, dar curgător puțin asemănător cu cel pentru clătite americane.

Încinge o tigaie antiaderentă și unge-o cu puțin unt. Toarnă un polonic mic de aluat și rotește tigaia pentru a-l distribui uniform.

Coace clătita timp de 1–2 minute pe fiecare parte, până când marginile devin aurii și se desprind ușor.

