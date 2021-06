Nouă jucători au îngenuncheat în semn de respect pentru curentul Black Lives Matter, înaintea partidei de fotbal cu Marea Britanie. Doar Stanciu și Nedelcearu au rămas în picioare.

”O națională în genunchi, la propriu și la figurat. Viețile românilor nu contează?”, a transmis formațiunea condusă de George Simion.

”Au participat involuntar sau din simplă curtoazie la un gest plecat dintr-o propagandă pur politică.

Am locuit 11 ani în Marea Britanie, am lucrat cu aproape toate națiile pământului, am relații bune cu oameni de culoare. Am discutat cu ei pe acest subiect și o mare parte din foștii mei colegi l-au apreciat ca fiind unul pur politicianist.

Îi felicit pe Stanciu și Nedelcearu, au avut o atitudine demnă și curajoasă, mai ales în vremurile pe care le trăim.

Am văzut și la noi un caz similar la Brăila și nu am văzut o apetență pentru subiect nici în România, nici în presa străină.

Am informații de la un martor ocular de la meci care mi-a spus că inclusiv fanii englezi au huiduit acest gest politicianist în lumea sportului.

Ne dorim să fie aplicat același tratament și în cazul românilor. Am discutat cu peste 20 de șoferi de TIR și cunosc problemele cu care se confruntă pe tot teritoriul european unde sunt discriminați și de autorități, și de poliție când reclamă tot felul de fapte sociale, ca să nu mai vorbim de cum sunt tratați de o parte din cei care îi angajează.

Orice viață ar trebui să conteze și să însemne ceva. Ne place sau nu, noi, ca popor, uităm foarte repede de aceste drame”, a declarat deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica.