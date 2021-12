„Am luat act de unele solicitari de extindere a vacanței. Răspunsul asumat este următorul :



1. Avem un grafic de invatamant/structura a anului școlar aprobata prin OM 5549/5 nov.2021 discutat in Comisia de Dialog Social in care au fost prezenți și reprezentanții elevilor, și ai părinților, și ai profesorilor.

2. Avem solicitări exprese, temeinic justificate, de a nu schimba datele de examen (Evaluare Nationala și BAC)

3. Avem solicitari justificate de asigurare a predictibilitatii in educatie.

4. Avem recunoașterea faptului ca in educatie s-au înregistrat pierderi mari ce trebuie recuperate prin zile de cursuri, și nu de vacanță”, a transmis ministrul Educației.

Reacția ministrului vine în urma petiției publicate pe platforma declic prin care se cere ca și elevii de gimnaziu, liceu și postliceală să aibă vacanță de iarnă până pe 9 ianuarie. Din informațiile de până în prezent, petiția a strâns peste 130.000 de semnături.