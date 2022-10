Cele trei documentare istorice produse independent de Chainsaw Film Productions ilustreaza atât istoria modernă a României înaintea Primului Război Mondial până în zilele noastre, cât și celebrarea Centenarului Încoronarii Reginei Maria și a Regelui Ferdinand la Alba Iulia din 15 Octombrie 1922.

Documentarul “Maria, Inima Romaniei” prezintă publicului povestea extraordinară a rolului politic și a interesantei vieți private a Reginei Maria a României. Nepoată a Reginei Victoria, s-a căsătorit cu Prințul Moștenitor al României în 1893. Vom vedea cum a condus țara în timpul ororilor Primului Război Mondial, până la victoria de la Conferința de Pace de la Paris din 1919. Filmul nu ocoleste aspectele mai puțin strălucitoare ale vieții Reginei. Iar când comuniștii au ajuns la putere, au șters-o din istorie pe Regina Maria.

“Cine poate rezista astăzi în România unei femei curajoase și frumoase care a dublat dimensiunea națiunii sale adoptive? Aceasta a fost Regina Maria, în urmă cu un secol”, a declarat John M. Florescu, producătorul executive al documentarului.

Regele Mihai: drumul catre casa are la baza interviul luat de John Florescu in 2003 in Palat Elisabeta Regelui Mihai dupa care s-a produs si Razboiul Regelui. Aceasta este povestea dramatică a ultimului rege al României, Regele Mihai. Un rege care l-a sfidat pe Hitler într-un moment de cotitură al celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru a fi apoi detronat și exilat din patria sa de către comuniștii impuși de Stalin. Timp de cincizeci de ani a fost un rege fără țară. Prins între marii protagoniști ai Razboiului Rece, a fost abordat de către CIA care a încercat să îl atragă în operațiile secrete anti-comuniste din România și a fost spionat constant de agenții temutei Securități. Frustrat și singur, a urmarit din exil cum Nicolae Ceaușescu distrugea țara pe care o iubea –și a sperat că va veni o zi în care se va putea întoarce acasă la poporul său.

Pornind de la un interviu inedit cu Regele, și folosind un interviu exclusiv cu Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, analize ale istoricilor, precum și mărturii ale membrilor familiei regale și ale consilierilor apropiați, Regele Mihai: Drumul către casă ne dezvăluie o poveste despre curaj, tenacitate și despre triumful speranței. O lecție de istorie absolut necesară.

Razboiul Regelui, “Regele Mihai: drumul catre casa” si “Maria, Inima Romaniei“ care sunt prezente in aceste zile la Alba Iuli, cu proiectii la Casa de Cultura a Studentilor, au intrarea libera in 14,15,16 Octombrie de la orele 17:00.

Cele trei filme documentare fac parte din Turneul Istoric de Educatie Istoric 2022-2023 intitiat de John Florescu producator executiv impreuna cu Dan Draghicescu producator asociat.

Istoria bine inteleasa in prezent reflecta viitorul” declara Dan Draghicescu producator asociat al filmelor.

PROGRAM

Joi, 13 octombrie 2022

11.00 Imagini ale regalității într-o lume de basm

Vernisaj expoziție cu lucrări ale copiilor, inspirate din poveștile Reginei Maria

Sala Unirii, Galeriile expoziționale Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 13.10-15.11.2022

12.00 Catedrala Încoronării de la Alba Iulia

Expoziție stradală de artă fotografică semnată Vasile Sârb

Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultură „Augustin Bena”

Expoziție deschisă în perioada 13.10-15.11.2022

13.00 Crucea Roșie și Familia Regală - peste un secol de umanitate

Expoziție stradală de artă fotografică

Podul Unirii

Expoziție deschisă în perioada 13.10-16.10.2022

15.00 Povestea Încoronării

Vernisaj expoziție

Strada Muzeului, Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 13.10-15.11.2022

17.00 Expoziție internațională de Mail Art „Centenarul Încoronării”, 57 de artiști din 31 de țări, de pe 4

continente

Vernisaj expoziție de artă

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 13.10-29.10.2022

18.00 Familia Regală prin ochii de copil

Vernisaj expoziție – concurs național de arte plastice

Sala Unirii, Galeriile expoziționale Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 13.10-15.11.2022

Vineri, 14 Octombrie 2022

12.00 Fanfara Județului Alba sărbătorește Centenarul Încoronării

Concert de muzică de fanfară

Piața Tricolorului

13.00 Încoronarea Regilor României Mari în documente diplomatice

Vernisaj expoziție

Sala Unirii, Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 14.10-20.11.2022

14.30 Arc peste timp. Încoronarea visului de unire

Sesiune de comunicări științifice

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

14.30 Alba Regalis

Lansare rută cultural turistică

Esplanada Catedralei Ortodoxe a Încoronării Alba Iulia

14.55 Ceremonialul de primire a Familiei Regale a României

Gara Aiud

15.20 Ceremonialul de primire a Familiei Regale a României

Gara Teiuș

16.00 Moșteniri. 85 de ani de la inaugurarea Obeliscului „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia,

14 octombrie 1937

Expoziție stradală

Esplanada Obeliscului „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 14.10-14.11.2022

16.30 „Regina Maria - pasiuni și doruri"

Vernisaj expoziție pictură

Casa de Cultură a Studenților, Alba Iulia

17.00 Războiul Regelui (50 min.)

Proiecție de film

Casa de Cultură a Studenților, Alba Iulia

17.30 „Dicționarul Personalităților Încoronării”, coordonatori Ioana Rustoiu și Tudor Roșu

Lansare de carte

Sala Unirii, Alba Iulia

17.30 Palatul Culturii din Blaj, între trecut și viitor

Vernisaj expoziție de fotografie

Palatul Cultural din Blaj

18.00 CAMERATA REGALĂ, dirijor Constantin Grigore

Soliști: Simina Croitoru (vioară) și Alexandru Pal (nai)

Concert extraordinar susținut de orchestra Camerata Regală, orchestră aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principelui Radu al României

Palatul Cultural din Blaj

18.00 Regal etnografic. Reconstituirea costumului tradițional din Banat al Reginei Maria

Vernisaj expoziție

Museikon, Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 14.10-15.11.2022

18.30 Interpretări la Manuscrisul Reginei Maria, de Antonela Corban

Vernisaj expoziție

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Expoziție deschisă în perioada 14.10-15.11.2022

19.00 Istoricul unui vis. De la Primul Război Mondial la Încoronare.

Reconstituire istorică

Piața Cetății, Alba Iulia