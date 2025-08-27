Taur

Nativii Taur vor simți că au în sfârșit stabilitatea pe care au tot căutat-o. Eforturile din ultimele luni nu au fost în zadar, iar în septembrie primesc aprecieri din partea colegilor și a șefilor. Există șanse reale de promovare sau de primirea unor responsabilități care le confirmă valoarea. Pe plan financiar, Taurii scapă de presiunea datoriilor și reușesc să își facă un plan de economii.

Fecioară

Fiind luna lor de naștere, Fecioarele sunt în centrul atenției astrale. Apar oportunități de câștig suplimentar, fie printr-un proiect secundar, fie printr-un bonus la locul de muncă. Relațiile profesionale se îmbunătățesc, iar colegii le recunosc competențele. În plus, Fecioarele au parte de claritate și în viața personală, unde își rezolvă probleme mai vechi.

Scorpion

Pentru Scorpioni, luna septembrie vine cu șansa de a închide capitole dificile din trecut. Datoriile și ghinioanele financiare se transformă în amintiri, iar o sumă de bani neașteptată îi ajută să respire ușurați. La serviciu, reușesc să își facă remarcate ideile și să atragă susținerea oamenilor importanți. Relațiile cu superiorii sunt mai bune ca oricând, iar aprecierea nu întârzie să apară.

Capricorn

Capricornii sunt recompensați pentru perseverența lor. Proiectele la care au lucrat primesc undă verde, iar rezultatele sunt vizibile și recunoscute. Din punct de vedere financiar, luna septembrie aduce un echilibru mult așteptat, cu posibilitatea de a stinge datorii și de a începe noi investiții. De asemenea, în plan personal se simt mai liniștiți și mai siguri pe drumul lor.