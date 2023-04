Iată de ce venim in sprijinul tau si iti oferim 3 idei de garnitura pentru friptură de miel care iti vor asigura succesul de sarbatorile pascale.

1. Garnitură de cartofi aromați

Daca esti adepta preparatelor culinare clasice, aceasta garnitura pentru friptura de miel este ideala pentru tine.

Ingrediente: 1.5 kg de cartofi, doua capatani de usturoi, rozmarin, cimbru, ulei, sare, piper.

Pregateste cartofii (curata-i de coaja, dar nu-i taia) si pune-i intr-o tava tapetata cu hartie de copt. Prepara un amestec format din cimbru, rozmarin, usturoi pisat, ulei, sare si piper, apoi toarna-l peste ei. Introdu tava in cuptor timp de 30-40 de minute, apoi verifica daca legumele s-au înmuiat. Servește alaturi de friptura de miel și vin.

2. Garnitură cu migdale, branză feta și mentă

Vrei sa iti rasfeti papilele gustative cu o garnitura deosebita? Atunci incearca aceasta reteta cu note grecesti, recomandată de divahair.ro.

Ingrediente: 3 sferturi de cana de migdale maruntite, o jumatate de cana de curmale taiate, 100 g de branza feta, doua linguri de frunze de menta taiate marunt, piper proaspat macinat, ulei de masline.

Amesteca toate ingredientele intr-un bol, apoi pune-le peste friptura de miel aflata la cuptor, la 200 de grade Celsius, in ultimele 6 minute.

Pentru ca preparatul sa iasa divin, poti sa pregatesti un dressing care sa complimenteze aromele. Ai nevoie doar de suc de portocale, miere, cateva frunze de coriandru si putin ulei de masline. Amesteca-le pe toate si toarna in fiecare farfurie cateva lingurite.

3. Garnitură cu mazăare, masline și ceapă

Usor de pregatit si gustoasa, aceasta garnitura pentru friptura de miel iti va asigura garantat succesul la festinul organizat de Paste.

Ingrediente: 150 g de mazare congelata, cateva cepe, 20-30 de masline, doi catei de usturoi, 150 ml de vin sec, ulei, sare, piper.

Tine friptura de miel 20 de minute la cuptor, apoi toarna peste carne jumatate din cantitatea de vin indicata. Lasa sa treaca inca 20 de minute, apoi adauga vinul ramas, maslinele si ceapa. Acopera tava cu folie de aluminiu si lasa preparatul in cuptor. Intre timp, pune mazarea sa fiarba in putina apa. Acopera recipientul cu capac si lasa compozitia la foc mic timp de 10 minute. Adauga usturoiul pisat, sare si piper, amestecand bine preparatul. Pune mazarea peste restul preparatului si mai tine-l putin in cuptor.

Alege reteta preferata de garnitura pentru friptura de miel si impresioneaza-i pe cei dragi cu un preparat festiv deosebit prin gust, aroma si aspect.