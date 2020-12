CEL puțin șase victime confirmate în urma cutremurului din CROAȚIA. Printre ele și o fetiță de 12 ani

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, seismul s-a produs la ora 12:30 (ora Eurtopei Centrale), iar epicentrul a fost la 46 de kilometri sud-est de capitala Croației. Cutremurul a ucis până acum șase persoane, cinci bărbați și o fetiță de 12 ani. Surse din ministerul de interne croat afirmă că alte șase persoane sunt grav rănite, în timp ce 20 de oameni sunt răniți ușor.

At least six people have died, including a girl in the town of Petrinja, after a 6.4 magnitude earthquake struck parts of central Croatia https://t.co/GTAPU9Kk68