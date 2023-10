Tancul este modelul T-90 M, poreclit „Spărgătorul lui Putin”, considerat a fi cel mai modern și bine protejat blindat folosit până acum de armata rusă în Ucraina. Cu toate acestea, proiectilul antitanc al ucrainenilor a distrus complet blindatul rusesc.

Totul a ieșit la iveală în urma unor imagini apărute pe rețelele sociale care au surprins momentul impactului. Înregistrarea video arată tancul rusesc în timp ce face diverse manevre și trage cel puțin de două ori cu tunul principal.

La scurt timp, acesta este distrus de un proiectil tras asupra lui și care îl lovește în partea dreaptă. Potrivit experților militari, proiectilul este confecționat din uraniu sărăcit, aceeași componentă folosită de armata americană în Războiul din Golf din anul 1991.

Conform lui Nicholas Drummond, expert militar britanic, tancul a fost „aproape sigur” lovit de un proiectil antitanc din uraniu sărăcit, și nu de o rachetă clasică antitanc.

„În cazul unei rachete antitanc avem o detonare inițială mai mică, urmată de o explozie secundară. În cazul de față, avem o explozie instantanee, ceea ce sugerează că a fost vorba despre un proiectil cinetic cu viteză foarte mare”, a spus Drummond.

Capacitatea de penetrare a proiectilelor antitanc din uraniu sărăcit utilizate de armata americană în timpul Războiului din Golf din 1991 era impresionantă, fiind capabile să străpungă 570 milimetri de oțel de la o distanță de 2 km. Cu toate acestea, informațiile referitoare la actuala capacitate de penetrare a proiectilelor antitanc moderne din uraniu sărăcit sunt clasificate.

