Pentru doamnele care se regăsesc într-o permanentă căutare a modului perfect de încălțăminte, este important să știe care sunt pantofii care, deși pot fi la modă și atrăgători, nu sunt cei mai buni pentru sănătatea picioarelor.

Platformele

Stii ca pantofii cu tocul cui, stiletto, iti afecteaza piciorul si atunci iti inchipui ca o pereche de platforme n-au ce sa-ti dauneze. Gresit! Platformele pun presiune pe picior si iti schimba centrul de greutate, aplecand corpul spre in fata. Daca porti platforme timp indelungat s-ar putea sa te confrunti cu: carcei, dureri de glezne, fracturi, nevroame (tumori benigne la nivelul nervilor), monturi, degete ciocan.

Cizmele inalte cu toc inalt

Ca si pantofii stiletto, cizmele inalte cu toc inalt iti pot da mari batai de cap. Un lucru bun este faptul ca, fiind inalte, sustin foarte bine glezna si iti confera cat de cat stabilitate. Totusi, cu cat tocul este mai inalt, cu atat intreaga ta greutate este plasata spre varfurile picioarelor, punand presiune pe degete. Asa se si explica aparitia carceilor, a monturilor si a degetelor ciocan.

Drama vedetei din România care a slăbit 65 de kilograme dar s-a îngrășat la loc. „Nu pot să mă abțin”

Balerinii si tenisii

Credeai ca daca renunti la tocuri in favoarea balenilor si a tenisilor ai scapat? Ei bine, nu! Nici talpa plata nu face bine piciorului, intrucat nu este bine sustinuta bolta piciorului si nu se amortizeaza socurile atunci cand calci, scrie SfatulParintilor. O alta problema este talpa subtire care poate fi fragila la obiecte ascutite pe care le poti inalni: pietre, cioburi, cuie etc. Pe termen lung, balerinii si tenisii iti pot cauza inflamatii, tendonite, dureri de calcai, luxatii, fracturi de stres, rani externe.

Pantofii sport

Nici pantofii sport nu sunt foarte sanatosi. Desi au talpa mai groasa, te feresc de lovituri externe, amortizeaza socurile cand calci, totusi, daca porti numai pantofi sport iti pot crea tensiuni in picioare, in special in zona calcaiului. Acesti pantofi sunt buni doar pentru alergare si atat.

Cizme de cauciuc

Par ideale pe o zi ploioasa, insa cizmele de cauciuc nu sunt atat de sanatoase pe cat par. Pentru ca nu iti sustin corespunzator piciorul, poti fi foarte obosit din pricina lor. De asemenea, partea superioara se poate freca de piele cauzand rani. Pe termen lung, cizmele de cauciuc pot contribui la aparitia si inmultirea ciupercilor, bacteriilor, negilor la nivelul talpilor si degetelor.

Cele mai eficiente ceaiuri pentru subțierea sângelui. O călătorie în lumea plantelor miraculoase pentru o viață plină de vitalitate