Varză murată pentru iarnă – Ingrediente (pentru un butoi de 30 litri)

10-12 verze albe, de toamnă, bine coapte și tari

500 g sare grunjoasă (pentru murături, fără adaos de iod)

1 mână boabe de porumb (pentru a grăbi fermentația, opțional)

1 legătură hrean (rădăcină tăiată în fâșii)

2-3 gutui mici, tăiate felii (pentru aromă și culoare)

câteva crenguțe de mărar uscat sau semințe de mărar

2-3 crenguțe de cimbru uscat

2-3 frunze de vișin sau de dafin.

Rețeta de varză murate pentru iarnă – Mod de preparare

Prima dată te vei ocupa de pregătirea verzelor. Acestea se curăță de frunzele exterioare, apoi se scobesc cotoarele cu un cuțit și, în fiecare adâncitură, se presară sare grunjoasă.

Urmează așezarea în butoi. Pe fundul butoiului se pun câteva bețe de mărar, hrean, gutui și condimente. Se așază verzele cu cotorul în sus, bine înghesuite, alternând cu restul de condimente.

Pentru prepararea saramurii, la fiecare litru de apă rece se adaugă o lingură mare de sare. Se amestecă bine până se dizolvă și se toarnă peste varză până când butoiul se umple.

Urmează pritocirea. După 2–3 zile, moarea (saramura fermentată) se începe a se pritoci. Adică se scoate cu un furtun sau cu un vas și se toarnă înapoi de la înălțime, pentru a oxigena lichidul și a activa fermentația. Acest proces se repetă de 2-3 ori pe săptămână, timp de 3-4 săptămâni.