Ce spune chirurgul Mircea Beuran după ce pacienta arsă la Floreasca a murit

Medicul Mircea Beuran a declarat duminică seara, la un post TV, că pacienta care a fost arsă în sala de operaţie a decedat, la Terapie Intensivă, unde se afla sub control medical multidisciplinar şi că aceasta "biologic nu a rezistat ca să poată să depăşească tot efortul medical care s-a făcut".

"În intervalul 19.50-20.00, am primit acest semnal că pacienta a decedat. A decedat în Terapie Intensivă, din Secţia de Arşi, era sub control medical multidisciplinar, dar probabil contextul biologic în care se găsea pacienta, o boală incurabilă, un efort chirurgical făcut la cerere şi evenimentul neplăcut şi nedorit de nimeni, la care s-a supraadăugat această arsură, biologic nu a rezistat ca să poată să depăşească tot efortul medical care s-a făcut", a declarat duminică seara dr. Mircea Beuran.

Corpul de control al Ministerului Sănătății a făcut în weekend primele verificări la spital și au apărut date din cadrul anchetei. Din primele informații, bisturiul electric NU trebuia folosit în combinație cu biocidul de aseptizare. Între timp au fost demarate mai multe anchete în acest caz.

Șeful Corpului de Control prezent la Spitalul Floreasca, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, a prezentat duminică primele informații despre tragicul accident petrecut în urmă cu câteva zile.

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că electrobisturiul NU trebuia folosit cu dezinfectanctul de aseptizare a blocului operator.

„Este rezultatul combinatiei dintre un bioacid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile si folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca din intersecția acestor trei elemente să se fi produs acest incendiu. Este un biocid folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientei. Acest biocid are autorizatie de a fi folosit in acest sens, problema este că electrobisturiul care s-a folosit are în specificația tehnică interdictia de a fi folosit in combinație cu biocidul respectiv”, a spus Moldovan.

De asemenea, chirurgul, Mircea Beuran a explicat într-o intervenție la Realitatea Plus că a ajuns la spital după ce a avut loc incidentul și că el a fost cel care a finalizat operația, dar nu își explică de ce informația nu a ajuns la minister.

Colegiul Medicilor a sărit în apărarea medicului Beuran, care a fost acuzat în primă instanță că s-a aflat în sala de operație în momentul incidentului.

"Mircea Beuran a ajuns în sala de operaţie după ce evenimentul prejudiciabil a avut loc. Acolo găseşte o echipă traumatizată psihic de acest eveniment şi face exact ce trebuia să facă un şef în adevăratul sens al cuvântului, adică preia răspunderea asupra tuturor întâmplărilor legate de acel moment în care a fost implicată pacienta sa. A continuat şi a finalizat intervenţia de hemostază, pentru care s-a intrat în sala de operaţie, participă împreună cu echipa de plasticieni la tratamentul complicaţiei combustionale şi finalizează evenimentul prin înscrisurile din protocolul operator, asumându-şi sub semnătura proprie tot ceea ce s-a întâmplat acolo cu bune şi cu rele, ca un bărbat şi ca un chirurg”, a transmis președintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean.