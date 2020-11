Ce spun părinții despre redeschiderea școlilor în timpul epidemiei de COVID-19. Sondaj lansat de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți

Iulian Cristache a anunțat, la Realitatea PLUS, că astăzi se va închide sondajul lansat în urmă cu trei zile: „Chestionarul despre percepția părinților asupra deciziei autorităților de închidere a unităților de învățământ și de trecere în online în localitățile unde incidența cazurilor de COVID-19 depășește 3 la 1.000 de locuitori”.

Iulian Cristache spune că pentru redeschiderea școlilor „nu exista conditii ideale in actualul context pandemic. Este clar! Noi am facut sondajul nu pentru a obliga pe cineva să deschidă sau să închidă școlile, ci pentru ca am vazut în media că se lansează ideea, ținând cont de contextul european, să se redeschidă școlile. Sondajul nu este pentru a forța Ministerul Educației să deschidă școlile, ci pentru a veni cu o analiză la nivelul părinților. Sondajul s-a bucurat de un număr semnificativ de respondenți, ne apropiem de 100.000. Astăzi îl vom inchide. Avem rezultate surprinzătoare. În condițiile acestea, pe care le avem în acest moment, un punct de vedere personal, nu cred că putem vorbi de redeschiderea școlilor. Dacă ne uităm la partenerii noștri europeni, acolo intr-adevar sunt deschise, dar sunt cu totul alte condiții. Sunt elevi într-un număr mult mai mic la școală, sunt în jur de 20, vorbim și de profesori asistenți. Vorbim și de închiderea unor ramuri economice în așa fel încât să vină în sprijinul copiilor să nu interacționeze în mijloacele de transport în comun. Nu cred că la acest număr mare de infectări - 8.000, și ne îndreptăm cu succes spre 10.000, nu cred că vom avea șanse să se deschidă școlile. (...) Sondajul reprezintă o radiografie a punctelor de vedere ale părinților”.

„Părerile sunt împărțite” când vine vorba despre revenirea la școală a elevilor din clasele mici si a celor din anii terminali, mai spune președintele federației de părinți: „În acest sondaj, jumătate dintre părinți vor să se deschidă școala inclusiv în scenariul 3 și jumătate nu vor. Întrebările, în număr de opt (din sondaj - n.red.), fac o analiză și a nivelului de securitate igienico-sanitar. 70 la sută dintre părinți (care au rapsuns la sondaj - n.red.) spun că unitățile de învățământ asigură cadrul igienico-sanitar corespunzător ordinului comun astfel încât elevii pot veni în siguranță la scoala”.

La o altă întrebare din sondaj legată de siguranța transportului în comun folosit de elevi pentru a ajunge la școală și acasă, „peste 50% dintre părinții au răspuns că nu va influența această situație (de creștere a cazurilor de infectare - n.red.)”.

Pe de altă parte, „sunt familii, cu copii la ciclul primar, care spun că trebuie să vină la școală, că nu au cu cine să se joace și pentru că nu putem vorbi de o calitate a actulu ieducațional în sistemul online”, a mai spus Iulian Cristache despre sondajul FNAP, în intervenția de joi de la Realitatea PLUS.

Potrivit ultimelor date ale Ministerului Educației, sunt 4.265 de unități de învățământ închise, care funcționează în Scenariul roșu, care învață exclusiv online, și 8.339 de unități de învățământ în Scenariul 1, verde, cu participarea zilnică, fizică, a elevilor, pe lângă cele 5.052 de unități de învățământ în Scenariul 2, mixt, hibrid (galben), în care participă fizic alternativ cu sistemul online (prin rotație de una-două săptămâni) preșcolarii, elevii claselor primare și cei din clasele a VIII-a și a XII-a.