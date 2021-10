„Asta cu vechiculatul e cam așa: Am luat o decizie, se formează un guvern și nenumărați își exprimă opiniie. E drăguț, dar problema practică e de formare a unui guvern. Domnul Ciucă a fost propus de PNL, așa cum știți cu toții", a declarat Iohannis, drept răspuns la întrebarea jurnaliștilor.

În context, el a adăugat: "Trebuie să se termine criza politică care nu este despre români, despre România, este o criză creată de unii care au vrut să arate cât de importanți sunt și nu au reușit decât să arate cât de neimportanți sunt. Pe de altă parte acum am desemnat pe domnul Ciucă ca să formeze un guvern ca să se apuce guvernul să rezolve problemele românilor: pandemia, criza energetică, venirea iernii și reformele. Eu mi-am asumat aceste reforme din 2014 și sunt în continuare să mă implic total ca să avem o reformă finalizată cu bine în justiție. Avem nevoie de o justiție independentă. Legile justiției sunt așa cum au rezultat ele pe vremea PSD-ului, pe vremea lui Dragnea. Avem nevoie de reformă în adminitrație. Avem nevoie de reforme în domeniul pensiilor. Toate aceste lucruri au rămas în nelucrare. Coaliția care a lucrat până acuma nu a reușit să rezolve aceste reforme. Zilele trecute au arătat care au fost crizatorii. Cei care au promis reforme au creat crize. Asta este situația. Trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Cineva trebuie să guverneze și cineva trebuie să sprijine guvernul prin majorități, acesta este calculul politic. Dacă Guvernul va fi în această componență un an, sau doi, sau trei vom vedea. Problemele trebuie rezolvate și cineva trebuie să guverneze”, a arătat șeful statului.

Klaus Iohannis a acceptat, joi, propunerea PNL ca generalul în rezervă Nicolae Ciucă să fie desemnat ca prim-ministru. În acest sens, Ciucă va demara imediat discuțiile pentru formarea unui guvern minoritar PNL-UDMR.

"Această criză a durat prea mult. E inadminsibil să continuăm în acest ritm. Avem pandemia, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc. E nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a pune în practică. Am fost mulțumit și bucuros că PNL a venit cu o nouă abordare un candidat are a fost propus în persoana lui Nicolae Ciucă. Analizănd întreaga situație am deis să-l desemnez drept candidat pentru funțiia de premier pe domnul Ciucă”, a afirmat, joi, șeful statului.

Scenariile care s-au conturat până în prezent, în urma declarațiilor făcute de liderii politici, indică formula de compromis a unui guvern minoritar, format de PNL și UDMR, cu sprijin parlamentar din partea PSD. USR nu a fost invitat să facă parte din noua formulă, potrivit actualului liderul PNL, fostul premier Florin Cîțu.

Reamintim că președintele României, Klaus Iohannis, participă, joi, 21 octombrie, și vineri, 22 octombrie 2021, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, potrivit Administrației Prezidențiale, într-un comunicat de presă.

Principalele teme aflate pe agenda reuniunii Consiliului European vizează coordonarea la nivel european în contextul pandemiei de COVID-19, agenda digitală a Uniunii Europene (UE), creșterea recentă a prețurilor la energie, fenomenul migrației, politica comercială europeană și relațiile externe ale Uniunii, cu accent pe pregătirea Summitului UE - Asia (ASEM), a Summitului Parteneriatului Estic, precum şi a reuniunilor COP 26 privind schimbările climatice și COP 15 cu privire la biodiversitate.