Un bărbat de circa 70 de ani a murit într-o rulotă din Aghireșu, județul Cluj, pe un teren din zona școlii din localitate. Vecinii s-au alertat pentru că nu l-au mai văzut pe bătrân de câteva zile și, în plus, din cauza mirosului denesuportat, relatează Știri de Cluj.

„S-a stabilit într-o rulotă în spatele casei noastre. Stă acolo din primăvară. El a fost la pușcărie pentru omor, s-a eliberat și apoi a spart casele localnicilor. În cele din urmă s-a stabilit pe terenul familiei, în spatele casei noastre. De câteva zile miroase îngrozitor. Am chemat rudele lui, iar un nepot a fost până acolo și a lăsat ușa deschisă. Acum miroase și mai tare. Am sunat la Primărie, la Poliție, dar nu e o prioritate pentru ei. Marți seara a fost acolo și Salvarea, dar au plecat pentru că era mort. De câteva zile am observat că nu mai umblă și i-am spus unui nepot să vadă de bunicul lui”, afirmă o vecină.

Abia astăzi, în jurul orei 15:50, cadavrul bărbatului a fost ridicat. Angajații de la morgă cu greu s-au apropiat de rulota bărbatului mort, din cauza mirosului.

În acest caz a fost eliberat un certificat constatator al decesului de catre medicul de familie. Surse locale au precizat că aparținătorii/familia nu ar fi ținut legătura cu persoana decedată, astfel că Primaria se ocupa cu ridicarea trupului bărbatului.

Conform certificatului de deces, moartea a fost una naturală, astfel că nu poate fi implicată poliția, fiind o problemă de competența autorităților locale, mai arată sursa citată.