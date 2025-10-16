”În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie au fost înregistrate 930 de cereri de azil, cu 1.124 mai puține față de perioada similară a anului trecut, când au fost depuse și înregistrate 2.054 de astfel de cereri”, a precizat IGI, într-un comunicat transmis Agerpres.



Conform autorităților, un procentaj semnificativ (72%) din cererile de azil înregistrate în perioada de referință (670 în valoare absolută) au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări, în timp ce 27,6% (257 în valoare absolută) au fost depuse la structurile poliției de frontieră. Diferența de 0,3% (3) au fost depuse la alte structuri competente.



În ceea ce privește cererile depuse la structurile IGI, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București, numărul acestora (348) reprezentând 51,9% din totalul cererilor depuse la structurile IGI și 37,4% din numărul cererilor depuse la nivel național.



În perioada de referință, cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate pentru cetățeni din Siria - 235, Irak - 97 și Sudan - 75.

