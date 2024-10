Cât rezistă ouăla în frigider

Ouale sunt considerate alimente perisabile, iar asta inseamna ca trebuie tinute la frigider pentru a nu se strica. Totusi, acestea pot rezista destul de mult daca sunt pastrate in mod corect.

De regula, ouale din magazine sunt spalate si dezinfectate pentru a preveni infectia cu Salmonella, o bacterie ce poate cauza intoxicatii alimentare.

Totusi, atunci cand sunt spalate ouale se distruge si un strat natural de protectie al acestora. Drept urmare, ouale de pe rafturile din supermarket se pot strica mult mai repede din cauza faptului ca bacteriile pot patrunde mult mai usor prin coaja acestora.

Asadar, mare atentie! Daca ai cumparat oua de tara acestea NU trebuie spalate, chiar daca sunt un pic murdare. In acest mod vei proteja acea pelicula de protectie ce tine la distanta microbii.

Daca pastrezi ouale la frigider unde temperatura este de 4-5 grade Celsius, afla ca acestea pot rezista pana la 3 saptamani. Bineinteles, temperatura trebuie sa fie constanta, iar umiditatea sa nu depaseasca 85%.

Tine minte ca cel mai bine pastrezi puale pe raftul frigiderului si nu pe usa unde sunt acele spatii speciale de depozitare. Explicatia este simpla, de fiecare data cand deschizi usa frigiderului se modifica si temperatura, asa ca rafturile reprezinta cel mai bun loc pentru pastrarea oualor.

Ouale de tara pot fi tinute si la temperatura camerei, insa mentionam faptul ca o zi in care sunt pastrate in acest mod este echivalenta cu o saptamana in care sunt pastrate la frigider. Pe scurt, calitatea acestora va scadea destul de repede, scrie cumsa.ro.