Ce spune ziua săptămânii în care te-ai născut

Conform astrologului Alexandra Coman, "fiecare zi a săptămânii este guvernată de o planetă. Prin urmare, ziua săptămânii în care te-ai născut îți dă acel comportament unic", spune astrologul.Iată ce tipar și ce personalitate dezvoltă fiecare zi a săptămânii, cu toate că specialistul subliniază faptul că foarte important este și mediul în care ai crescut. Iată ce spune astrologul într-o postare pe contul său de youtube.

Luni

Cei născuți într-o zi de luni sunt guvernați de Lună. Aceasta este planeta emoțiilor și a trăirilor interioare și a reactivității. Tot Luna este cea care guvernează și instinctele materne, conform astrologului. Astfel că, dacă ești născut lunea, înseamnă că există o legătură foarte puternică între tine și conceptul de familie. De altfel, dacă în viața ta de familie au existat probleme, acest lucru te poate influența puternic, ulterior. Cei născuți într-o zi de luni își doresc famili și țin mult la ideea de apartenență.

Sunteți persoane foarte bune și sensibile și cu un simț artistic profund. Vă adaptați ușor si sunteți maeștri ai manipulării. Ceea ce vă doriți se materializează.

Marți

Marțea se află sub guvernarea planetei Marte. Astfel că, persoanele născute într-o zi de marți au o sămânță de curaj aparte. Sunt persoane energice, active, cu o chemare spre succes și nu au frică de competiție.Trebuie să învețe să-și tempereze răbdarea. Totodată, sunt persoane foarte senzuale și seducătoare.

Pot să obțină tot ceea ce-și doresc și au un spirit combativ puternic. De asemenea, au resurse de renaștere fabuloase, conform astrologului.

Miercuri

Persoanele născute miercurea sunt guvernate de planeta Mercur. Această planetă este cea a finanțelor și a negocierilor, a călătoriilor și a comunicării. Mercurienii sunt persoane adaptabile, se mulează pe personalitatea celor din jur si sunt comunicatori desăvârșiți.

Joi

Persoanele născute într-o zi de joi sunt guvernate de Jupiter sau corespondentul său, Thor. Aceste persoane sunt foarte optimiste, le place distracția, le place să exploreze lucruri noi, să trăiască experiențe noi. ZIua de joi le poartă noroc celor născuți în aceată zi, atunci când au de explorat, de învățat lucruri noi. Au predispoziție spre călătorii și sunt predestinate să se stabilească departe față de unde s-au născut, deși nu e regulă pentru toată lumea. Joia este o zi norocoasă pentru botezuri.

Vineri

Cei născuți într-o zi de vineri sunt guvernați de Venus, planeta iubirii și a banilor. Aceste persoane sunt înzestrate cu multă pasiune și dragoste. Sunt dornice de a-și trăi viața, le plac lucrurile frumoase. Ziua de vineri dă naștere persoanelor narcisiste, dar sensibile și ușor adaptabile. Pot fi lideri și conducători ai unor grupuri mari de persoane.

Sâmbătă

Cei născuți într-o zi de sâmbătă sunt guvernați de Saturn, zeul bogăției. Aceste persoane sunt foarte bune organizatoare. Este ziua când se nasc creierele din spatele celor care ies să vorbească în public, consilierii. Sunt persoane ambițioase, muncitoare și cărora le place și să se distreze, în ciuda rigurozității și a seriozității pe care o afișează.

Duminica

Persoanele născute duminica sunt foarte norocoase. Sunt guvernate de Soare, fiind predispuse să strălucească. Sunt, totodată, persoane leneșe, uneori, având nevoie de o motivație serioasă pentru a se urni. Au idei bune, sunt creative și pline de curaj, dar au nevoie de multă motivație. Sunt făcute să urce scara socială foarte repede. Au o doză suplimentară de noroc, conform astrologului.