CARTEA 1

Te-ai satuarat de atata lume falsa care se misca in jurul tau si pretind multe lucruri de care nu sunt in stare sa le indeplineasca. Tu ai fost in totdeauna un om de cuvant si te-ai tinut de promisiuni, nu ca altii. Ai facut alegeri bune, dar si rele. Ai invatat mult mai mult decat ar fi trebuit, asta din cauza celor care nici nu meritau atentia ta. Acum au plecat pe drumul lor, dar sigur tot tu ai ajuns mai bine decat ei.

Se preconizeaza o calatorie indepartata unde iti vei gasi pacea si echilibrul vietii, iti vei pune toate gandurile in ordine si vei strange forte noi pentru a te reintoarce in obositoarea viata pe care o traiesti zilnic. Acea calatorie te va face sa intelegi unele lucruri ce-ti vor colora viata. Desi anii au trecut pe langa tine precum vantul, viata ta nu se sfarseste aici, ci din contra! Tocmai incepi sa o traiesti, caci in aproximativ doua luni in viata ta isi va face aparitia o persoana ce te va invata ce inseamna sa traiesti cu adevarat!

CARTEA 2

Vor exista rezultate foarte mari ca viata ta sa devina stabila cum vrei tu, iar toate lucrurile sa ti se indeplineasca si sa ai parte numai de bucurii si fericire. Va exista doar bucurie si fericire pe parcursul tuturor anilor pe care ii vei trai. O sa ai parte de cineva care chiar va sti cu adevarat sa te pretuiasca. Visele tale vor deveni realitate rand pe rand si vei avea tot ceea ce ti-ai dorit tu vreodata. Nu te ingrijora, trebuie doar sa astepti si sa ai rabdare!