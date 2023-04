Daca adresa blocul are in componenta litere, inlocuieste-l cu numarul corespondent in functie de a cata litera este in alfabet: a=1, b=2, c=3 etc., apoi adauga cifrele de la bloc si apartament. Daca numarul este format din doua cifre, acestea se aduna separat. Daca rezultatul are doua cifre, se aduna si acestea pana cand se rezuma totul la o singura cifra, scire Sfatul Părintilor.

Bloc A 11, ap. 85.

1+1+1+8+5=16 – 1+6=7

Numarul 1

Numarul 1 simbolizeaza noi inceputuri. Este o casa perfecta pentru cuplurile aflate la inceput de drum. Casele cu numarul 1 au energia buna pentru a demara o facere noua. Cine locuieste intr-o casa “1” este original, cretiv, independent, cu abilitati de lider. Atentie, insa, ei pot deveni incapatanati si au tendinta sa domine.

Numarul 2

Numarul 2 are o natura duala, perfecta pentru cupluri. Intr-o casa “2” exista armonie, echilibru, ca in yin si yang. Nu conteaza daca intr-o casa de numarul 2 se locuieste sau este o firma, cei doi parteneri se vor intelege de minune. Daca locuiesti singur intr-o casa “2”, nu te mira daca iti vei gasi repede un partener.

Numarul 3

Numarul 3 exprima pasiunea, entuziasmul, optimismul. Este o casa perfecta pentru intalniri cu prietenii si pentru petreceri. Casa “3” are energie pozitiva. Atentie, insa, intr-o casa in care se petrece mult se munceste putin, deci pot aparea probleme cu banii.

Numarul 4

Locuitorii unei case cu numarul 4 sunt organizati, productivi, de incredere, un spatiu excelent pentru birou. Atentie intr-o casa cu numarul 4 poate fi prea multa munca si prea putina odihna, deci nu exagera. Poate aparea extenuarea.

Numarul 5

Numarul 5 exprima energie, aventura, calatorii. Intr-o astfel de casa exista multa activitate si multa miscare. Atentie, intr-o casa cu multa miscare, poti pierde bucuria momentului, nu lasa viata sa treaca pe langa tine!

Numarul 6

O casa cu numarul 6 este calda, prietenoasa, cu multi copii. Poate fi un loc intim de intalnire la o cina sau la petreceri discrete si linistite. Atentie, persoanele care locuiesc in casa “6” au tendinta de a fi singuratice. NU te instraina prea mult.

Numarul 7

Numarul 7 exprima calm, liniste. O casa de numarul 7 este ca un muzeu. Este o casa ideala pentru persoanele carora nu le place zgomotul, retrase, pasionate de dezvoltarea spirituala. Atentie, daca locuiesti intr-o astfel de casa, fa eforturi si invita alte persoane pentru a nu te instraina foarte mult.

Numarul 8

O casa cu numarul 8 este prospera si are energia banilor si a iubirii. Cine locuieste intr-o casa “8” se bucura de succes, dar nu fara munca. Atentie, daca locuiesti intr-o astfel de casa, sa nu te inconjori prea mult de posesiuni materiale si sa uiti de latura ta spirituala.

Numarul 9

O casa cu numarul 9 este asociata cu justitia, dreptatea si umanitatea. Poate fi un spatiu excelent pentru o asociatie umanitara sau adapost pentru persoanele defavorizate. Atentie, oamenii pot profita de pe urma bunatatii tale, daca nu esti atent!