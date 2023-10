In cadrul budismului, Meva este un termen important, care se refera la numarul de vieti ramase pe care le mai are sufletul uman. Acest numar poate fi calculat folosind tabelul Meva, care este disponibil in majoritatea templelor budiste. Aici este prezentat anul de nastere al individului, precum si descrierea pedepsei asociate cu fiecare viata.

De-a lungul istoriei, acest concept a fost fascinant pentru oameni. Acestia au incercat intotdeauna sa afle mai multe despre propria lor Meva si sa isi imbunatateasca viata astfel incat sa aiba o renastere mai buna in viitor. In acest sens, budistii se concentreaza pe dezvoltarea unei karme bune, o viata spirituala apropiata de preceptele religiei, dar si pe ajutorarea celor din jur.

Meva 1

Astfel de oameni se disting printr-un caracter nelinistit si au, de asemenea, o natura pesimista. Cel mai adesea, acest individ este capabil sa se adapteze bine unei situatii specifice, incercand cu greu sa schimbe ceva. Afara, persoana pare destul de prietenoasa si primitoare, dar inauntru exista un copil si chiar foarte incapatanat. Exista un risc ridicat ca o persoana sa sufere de tot felul de dependente, de exemplu, alcool sau tigari. Nici la capitolul sanatate nu sta foarte bine. Va avea problemele cu rinichii, organele genitale si, in general, partea inferioara, dar si zona gatului(spondiloza cervicala).

O persoana cu meva 1 sufera de modificari frecvente ale dispozitiei si, uneori, devine deprimata. Desi nu sunt in mod inerent romantici, au nevoie de dragoste. Munca intensa si excesiv de activa le va ocupa aproape toto timpul. Ideal ar fi daca ar lucra cu apa, este sigurul element din natura care ii linisteste si le ofera pacea interioara. Atunci cand sunteti deprimati sau nervosi, mergeti langa o apa curgatoare sau o cascada. Chiar si apa curgand de la robinet va va calma.

Meva 2

Personalitati prietenoase, care nu sunt predispuse la agresiune. Pot fi meticulosi chiar si cu lucruri mici, dar in acelasi timp pot fi greu numiti ambitiosi si proactivi. Stiu sa performeze, dar rareori devin lideri, iar cea mai buna varsta este de 45-47 de ani. Adesea au un fizic obez, nu isi pot refuza dulciurile. Afectiunile karmice includ probleme de spate, intestinele si pielea sufera. Intr-o relatie, se observa atentia fata de un partener si o astfel de persoana este ghidata mai des de sentimente, mai degraba decat de ganduri.

Venitul este cel mai adesea mediu, dar este mai bine sa stai departe de jocuri de noroc, deoarece hobby-ul pentru acesta din urma se poate termina destul de prost. Profesia se refera cel mai adesea la oameni, public sau, de exemplu, la agricultura.

Meva 3

Astfel de oameni se maturizeaza devreme, au un caracter independent si destul de optimist. Desi persoana este pozitiva, dar manifesta adesea nerabdare si incapatanare, nu ii este usor sa se impace cu circumstantele. Cea mai buna varsta este intre 34 si 38 de ani. Are un corp si o forta buna, dar adesea asociat cu picioare slabe si, in plus, cu probleme nervoase.

El are tendinta catre dependente, rareori scapa de ele si astfel de oameni au tind si catre impulsivitate. Este dificil sa numiti o persoana economica sau economisitoare, deoarece banii sunt adesea „aruncati in vant”. O profesie buna poate fi una in care auto-exprimarea este importanta, de exemplu, un profesor, muzician sau scriitor.

Cum reacționează zodiile de teamă să nu sufere din nou din dragoste. Este uimitor cum încercă fiecare nativ în parte să se protejeze

Meva 4

Persoana in ansamblu este foarte pozitiva, dar adesea lasa si spini. Bunatatea este combinata cu vulnerabilitatea, varsta ideala este considerata a fi o perioada de pana la 38 de ani. Are adesea o frunte inalta si, mai mult, un fizic slab, cedeaza cu usurinta la diferite boli, in special la nivelul intestinelor si al sistemului respirator. Femeile din aceasta karma au „esecuri” cu organele genitale.

Maturizarea este relativ timpurie, astfel de oameni au un aspect atractiv, dar crearea unei familii puternice sau doar o relatie pe termen lung este problematica pentru ei. Este usor sa-i induci in eroare, iar banii si alte bunuri materiale sunt foarte rar mentinute pentru o lunga perioada de timp. In ceea ce priveste tipul de activitate, atunci cea mai potrivita va fi relatiile publice sau organizarea oricaror sarbatori.

Meva 5

Persoana este oarecum ambigua, poate fi buna si rea, precum si corecta si incorecta. Varsta dificila este atinsa la 42 de ani. Au un instinct bun de autoconservare, au si un fizic dezvoltat, corpul face fata bine diferitelor afectiuni. Au o predispozitie la hipertensiune arteriala, tumori, dificultati ale circulatiei sangelui.

Au nevoie de iubire, dar au tendinta de a domina. Desi norocul devine rareori tovaras, ei nu se concentreaza asupra pierderilor. Acestia pot fi dependenti de jocurile de noroc, iar astfel de oameni vor putea sa se realizeze doar in functii de conducere.

Meva 6

Astfel de personalitati au o intuitie bine dezvoltata, o inclinatie spre leadership si idei inovatoare. Alege obiective inalte, deplasandu-se cu incredere in directia lor. O astfel de persoana se teme de esec, dar este multumita de sine, varsta ideala poate fi de 40 de ani. Difera printr-un fizic subtire si predispus la oboseala rapida, de multe ori crize nervoase. Adesea apar dureri de cap, probleme cu oasele, inima si, de asemenea, plamanii.

Intr-o relatie cu un partener, el se poate asculta si domina, stie sa se comporte cu bani pe care ii cheltuieste repede, dar castiga aproape la fel de repede. Norocul insoteste relativ rar o astfel de persoana; ea va deveni un excelent profesor, predicator si chiar negustor.

Care sunt cele mai toxice perechi zodiac - Ați făcut o alegere inspirată?

Meva 7

Un optimist care nu este obisnuit sa impiedice emotiile, iar atitudinile si credintele sunt dificil de schimbat. O astfel de persoana „lucreaza perfect pentru public”, se distinge prin capacitatea de a convinge si manipula. Daca este ignorat, el poate exprima furie si resentimente si este atent la detalii. Stabilitatea prinde viata dupa 40 de ani, dar un individ rareori realizeaza ceva singur, deoarece ii lipseste persistenta. Fizicul este cel mai adesea slab, dificultatile pot fi cu sistemul nervos, stomacul, organele genitale si, de asemenea, rinichii.

O personalitate iubitoare de libertate, el abordeaza alegerea unui partener cu grija deosebita. In ceea ce priveste profesia, ei vor excela ca finantator sau avocat.

Meva 8

Incapatanarea este combinata cu increderea in sine, iar atitudinile si convingerile existente sunt dificil de schimbat. Personalitate conservatoare, ii place sa impuna altora parerea care i se pare corecta. In aparenta, o persoana pare calma, dar este puternica si are o stima de sine ridicata, spun specialiștii care au studiat budismul. Corpul, de regula, este sanatos, dar are adesea dificultati cu nervii si coloana vertebrala si este posibila si ateroscleroza sau hipocondria.

La inceput, poate fi foarte vant in relatii, dar dupa crearea unei familii se aseaza. Succesul se obtine la o varsta frageda, o persoana este dependenta de bani, iar in profesie se straduieste sa aiba fiabilitate si stabilitate.

Meva 9

O persoana, cel mai adesea, senzuala si emotionala, viata sa este plina de momente luminoase, dar oarecum inutile. Difera in impulsivitate si adesea intoleranta, are tendinta de a critica aproape pe toata lumea din jur. Deseori isi schimba partenerii, cere mult de la altii, se considera idealist care dispretuieste binele material. Ajuns la varsta mijlocie, incepe sa se “estompeze”. Astfel de oameni sunt puternici si flexibili, au un fizic mediu, au adesea insomnie, probleme cu inima, sistemul nervos si ochii.

Ei sunt seducatori excelenti, dar norocul nu este marele lor tovaras. Nu sufera de saracie, profesii bune sunt in domeniul diplomatiei, precum si al activitatilor culturale.

Secretele Feng Shui pentru 2024. Ce să faci ca să atragi prosperitatea în viața ta și care va fi culoarea norocoasă a anului viitor