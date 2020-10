Capitala țării ar putea intra în CARANTINĂ în câteva zile! Șefa INSP: ”Se ia în discuție dacă vom carantina sau nu municipiul”

În Capitală, rata de incidență este de 2,39, iar specialiștii spun că ritmul de creștere se va menține și zilele următoare. Asta înseamnă că rata de 3 la mie, de la care se intră în scenariul roșu, va fi atinsă curând.

Octavian Jurma, medic: ”Ne referim la o medie mobilă la 7 zile care acum este deja la 450 de cazuri. Incidenta cumulata masoara efectiv numărul de cazuri din ultimele 14 zile si il imparte la populatia Bucureștiului. Cumulat, am avut 5300 de cazuri il impartim la populatia Bucureștiului si ne da aceasta rata. Este o certitudine statistica ca saptămâna viitoare nu mai este nimic care poate impiedica acest numar. Orice masuri s-au luat astazi ele vor avea efect peste doua saptamani”.



Concret, Capitala intră în carantină la aproape 6.500 de cazuri înregistrate în două săptămâni.



Adriana Pistol, șefa INSP: ”Va urma aceasta tendinta si saptamana viitoare, la un moment dat, fie ca o sa fie miercuri sau in alta zi a saptamanii, e foarte posibil ca in Capitala sa se impuna acest prag. Pragul de 3 la mie reprezintă un prag de alerta, adica reprezintă momentul in care trebuie instituite niste masuri”.

Măsurile vor fi luate după o analiză a Direcțiilor de Sănătate Publică locale, prin care vor fi identificate zonele cu transmitere comunitară crescută. Printre ele se numără restricții de circulație sau carantinare pentru anumite cartiere unde se înregistrează o incidență crescută a cazurilor de coronavirus. În cel mai sumbru scenariu, Capitala ar putea fi închisă.



Adriana Pistol, șefa INSP: ”În momentul in care pun pe masa toate informatiile pe care le detin voi institui masuri unde exista probleme. Daca trebuie sa carantinez un cartier, carantinez, daca carantinez un sector, il carantinez. Daca situatia va arata ca cazurile sunt dispersate pe intreg teritoriul. Se ia in discutie daca carantinez sau nu municipiul”.



Totodată, potrivit reglementărilor în vigoare, la o rată de incidență de 3, toate școlile intră în scenariul roșu, ceea ce înseamnă că elevii vor face orele exclusiv online.