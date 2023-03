Ron Desantis susține că nu este în interesul Statelor Unite să se implice din ce în ce mai mult în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

În răspunsul oferit de guvernatorul Floridei pentru presa americană că viitoarea administrație trebuie să aibă grijă de securitatea granițelor și de propriile interese.

„În timp ce SUA au multe interese naționale vitale - securizarea granițelor noastre, abordarea crizei de pregătire din cadrul armatei noastre, atingerea securității și independenței energetice și controlul puterii economice, culturale și militare a Partidului Comunist Chinez, să devenim și mai mult implicați într-o disputa teritorială dintre Ucraina și Rusia nu este una dintre ele”, a scris DeSantis într-un răspuns la chestionar pe care Tucker Carlson, un cunoscut jurnalist de peste ocean, l-a postat pe fluxul său de Twitter.

We asked every potential 2024 GOP presidential candidate to answer six key questions on the war in Ukraine. As promised, their full responses are below. pic.twitter.com/tjcM4w54cR