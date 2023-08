"S-a nascut in 90 la Timisoara ce tanara este formarea profesionala in Romania si Croatia in conservarea si restaurarea patrimoniului, experienta vasta in antreprenoriat si proiecte europene inca din 2017, implicata ca autor in elaborarea de studii pentru ca este manager cutural si actrita si asta e debutul ei in politica: Roxana Alexa - Este prezentarea grandioasă pe care i-a făcut-o partidul Roxanei Alexa la lansarea candidaților AUR pentru alegerile europarlamentare. Însă totul e într-un contrast vizibil cu ce a descoperit jurnalistul vânător de impostori Valeriu Nicolae în CV-ul tinerei candidate.

Conform propriilor declarații, aceasta a terminat Facultatea de Filosofie la Universitatea de Vest din Timișoara într-un singur an, iar apoi a absolvit cursurile de Conservare și Restaurare la aceeași universitate, în timp ce a terminat o altă facultate în doi ani, la Zagreb. Cireașa de pe tort: Alexa a făcut și psihopedagogie într-un singur an, în același timp cu masteratul și în timp ce mai avea și trei slujbe în două orașe diferite. Suspectă este și teza de masterat a viitoarei candidate la Parlamentul European, cu un titlu cel puțin halucinant: Distribuțiile Puterii Spectrale Există în Lumea Fizică, dar Culoarea Există doar în Mintea Observatorului.

„Nu e mitomană. E candidată pentru Europarlamentare pe lista AUR ... Dacă o cunoașteți pe domnișoara în cauză vă rog dați-i un tag că tare aș vrea să îi văd și eu diplomele și să îi citesc masteratul că sunt pasionat de genii, impostori și Astrofizică”, a scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.