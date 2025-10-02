Friedrich Merz, liderul CDU, a anunțat că va încerca să răstoarne această măsură, susținut de cei mai mari constructori auto germani. Industria auto avertizează că interdicția ar putea avea efecte devastatoare asupra economiei naționale. Constructorii susțin că măsura nu ia în considerare preferințele reale ale consumatorilor și ritmul de adaptare al pieței.

Industria auto germană și riscurile impunerii termenului 2035

Specialiștii avertizează că impunerea unui termen-limită strict ar putea provoca un colaps economic. În ciuda investițiilor masive în mașini electrice, cererea pentru vehicule cu motoare clasice rămâne ridicată. Experții anticipează un val de achiziții de mașini pe combustie înainte de 2035, pentru a evita restricția. Situația a generat deja efecte dramatice: fabrici închise, relocări în străinătate și concedieri masive. Directorii companiilor auto avertizează că „Germania se va prăbuși” dacă Bruxelles-ul nu renunță la interdicție.

Merz cere tehnologie flexibilă, nu reguli impuse politic

În cadrul Salonului Auto IAA de la Frankfurt, Merz a avut declarații moderate, însă tonul său s-a înăsprit înaintea summitului industriei de pe 9 octombrie la Berlin. Cancelarul Germaniei afirmă că impunerea exclusivă a mașinii electrice reprezintă o greșeală strategică. „Trebuie să lăsăm consumatorul să decidă. Există mai multe soluții pentru atingerea obiectivelor de mediu, nu doar mașina electrică”, a subliniat Merz.

Alte state europene contestă interdicția

Mesajul lui Merz survine în contextul în care tot mai multe țări, inclusiv Italia, contestă planul european. În Germania, Merz susține că scopul nu este anularea obiectivelor climatice. Prioritatea rămâne păstrarea flexibilității și protejarea unui sector vital pentru economie.

Impactul asupra economiei și poziției globale a Germaniei

Merz și aliații săi politici avertizează că viitorul economic al Germaniei se află în joc. Țara riscă să piardă statutul de lider global în industria auto dacă interdicția devine obligatorie. Sectorul auto german a fost pilon al economiei și al exporturilor, iar o decizie restrictivă ar afecta și ocuparea forței de muncă. Chiar și fostul ministru al transporturilor, Cem Özdemir, și-a exprimat acordul pentru anularea interdicției.

Perspective pentru consumatori și industria auto

Permițând alegerea între motoare clasice și electrice, consumatorii vor avea libertate de decizie. Aceasta oferă timp industriei să dezvolte tehnologii alternative și să asigure o tranziție economică sustenabilă. Constructorii speră că flexibilitatea va evita criza producției și pierderile masive de locuri de muncă.

Germania nu este singura țară care ridică obiecții față de planul UE. Multe state europene discută despre adaptarea legislației pentru a proteja economia și industriile locale. Summitul industriei de la Berlin va fi un punct central pentru clarificarea pozițiilor și identificarea soluțiilor.

Un termen fix fără alternative poate afecta investițiile în cercetare și dezvoltare. Companiile auto germane avertizează că forțarea tranziției ar putea favoriza competitorii din alte regiuni care nu sunt supuși acestor restricții.

