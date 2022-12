"In marea diplomatie, principiul diplomatiei permanente pe care ar trebui sa il avem zilnic in vedere, pentrua fi in istorie, inseamna sa fii un actor pe o scena pe care se intampla evenimente: unele pe care le fac altii si te influenteaza, altele pe care le faci tu.

Schengen, care se discuta de 11 ani, nu de 11 zile, a ajuns azi intr-un punct terminus in care Presedintia, Klaus Iohannis, e la pamant. Nu se mai reface niciodata, dincolo de ce insemna guvern si calsa politica, in general. Toata lumea e direct responsabila de acesta situatie, acre e o umilinta la adresa statului roman", a explicat el.

Calin Georgescu si-a argumentat astfel cele spuse:

"Sunt cel putin doua situatii. 1.) Cancelarul austriac Karl Nehammer, cand a inceput pandemia de coronavirus, era ministru de interne. In acea perioada, el a venit cu propunerea - de altfel executata - a dresat caini care sa detecteze persoanele infectate cu COVID-19.

2) Cand a fost vizita lui Putin, in 2018, in Viena s-a oprit totul: circulatie aeriana, autobuze, masini, tot. Cred ca si pentru cine nu e avizat sesizeaza cine dicteaza. Austria e o gubernie ruseasca (...).

Cert e ca, in ceea ce ne priveste, noua ni s-a luat vocea cu aceasta decizie absolut uluitoare si iesita din orice uz de minima diplomatie. Ni s-a luat vocea la cel mai important proiect ce se va dezvolta in perioada urmatoare - Marea Neagra- Mediterana - Carspica. Lumea se indreapta cu mare asiduitate spre zonele de navigatie. Noi, prin vocea taiata, suntem cea mai importanta piesa in acest joc. Am avut o retragere masiva din istorie in aceasta perioada. De 33 de ani noi nu mai spune nimic, nu ami reprezentam nimic (pe scena internationala - n.r.)", a declarat fostul oficial ONU.

Intrebat daca decizia Austriei are legatura cu clubul de la Berna (un forum de schimb de informații între servicii de informații din 27 de state din Uniunea Europeana, Norvegia și Elveţia, numit după orașul Berna - n.r.), el a raspuns negativ.

Revenind la politica interna, acesta a raspuns si la intrebarile legate de tentativa de colaborare cu AUR si planurile sale politice.

"A fost o incercare care nu s-a dus la un punct bun (colaborarea cu AUR - n.r.). A fost populara la vremea respectica, dar s-a pierdut. Nu a fost bine deloc. Eu am gresit si am pierdut", a precizat acesta.

Intrebat cine se afla in spatele sau, el a spus ca pentru ca "au fost tot timpul obisnuiti sa fie ghidati oamenii, evident ca nu isi pot imagina ca cineva sa fie pe picioarele lui".

"Eu merg intotdeuna cu oamenii care merg pe verticala. E din ce in ce mai multa lume care realizeaza ca e un moment unic pentru Romania. Voi demara cat de curand un vehicul politic. Ma voi regasi intr-un partid pe care il voi anunta cat de curand, un partid in care sunt hotarat nu doar sa fac parte, ci sa ma implic la modul cat mai serios, cu o tinta precisa si obiective clare. Iau in calcul foarte serios si acest lucru (sa candideze la presedintie - n.r.)", a raspuns Calin Georgescu.