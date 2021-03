Raed Arafat: Unde incidența este de peste 4 la mie, în ultimele 14 zile, urmează ca în timpul weekendului, și anume în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, circulația să fie permisă doar până la orele 20, și nu până la 22 cum este acum, iar la operatorii economici, activitatea să fie permisă până la orele 18.

În plus, sălile de sport se vor închide în orașele unde rata de îmbolnăvire va depăși 4 la mie. Raed Arafat mai spunea aseară că, dacă în următoarele zile incidența îmbolnăvirilor va depăși cifra de 7,5 la mie, măsurile se vor menține toată săptămâna viitoare. Pe de altă parte, prim-ministrul Florin Cîțu spune că România are cele mai relaxate măsuri.

Florin Cîțu: Scopul meu este acela de a menține economia deschisă. Dacă respectăm măsurile, nu este nevoie să luăm altele. Măsurile pe care le luăm astăzi au scopul de a reduce efectele pandemiei și de a ne da posibilitatea de a accelera vaccinarea, ca să putem reveni la normal cât mai repede.Să căutăm resursele și vă ajut și eu să găsim resursele, ca să îi testăm pe elevi când se întorc la școală

Soluții pentru a ține în frâu pandemia are și ministrul sănătății, Vlad Voiculescu. Deocamdată însă caută variante să le acceseze legal.

Vlad Voiculescu: Avem discuții la Ministerul Sănătății cu reprezentanți ai farmaciilor, pentru ca testarea cu antigen să se facă în farmacii. E un pas important, dacă vreți testarea în masă, testarea oricui are această nevoie sau are această dorință. Ea se va face la un preț foarte redus. Odată ce oamenii sunt tratați… testați în farmacii, farmacia are datoria să raporteze.

Tot aseară, pe masa premierului României, a ajuns și raportul de activitate făcut de ministrul Sănătății. Cîțu îi ceruse lui Voiculescu să spună cum s-a pregătit în trei luni pentru valul trei al pandemiei.

Dosarul are 21 de pagini, pagini în care sunt explicate planurile pe care le are Voiculescu pentru a ține în frâu infectarea cu SARS COV-2. Conform jurnaliștilor de la hotnews.ro, la capitolul realizări sunt menționate testele, schimbarea modului de calcul a ratei incidenței și campania de comunicare "Om cu om oprim pandemia". Voiculescu i-a raportat lui Cîțu inclusiv numărul de comentarii și share-uri de pe Facebook.

Voiculescu mai arată, în raport, că existența mai multor machete de raportare, către mai multe instituții, făcea ca raportarea să fie inconstantă și incorectă.

Disputa de pe Facebook dintre Vlad Voiculescu și Violeta Alexandru

Până aseară, Vlad Voiculescu a fost în război cu autoritățile responsabile care raportau cifre privind rata de îmbolnăvire. Mai precis, câteva zile la rând, pe rețelele sociale, s-au dus bătălii politice din cauza formulei de calcul folosită în stabilirea incidenței de infectare cu SARS COV-2. Gâlceava a început de la câteva rânduri scrise pe Facebook de Violeta Alexandru, președintele PNL București.

"La ce tensiune e în Bucureşti de câteva zile de când a crescut numărul cazurilor de Covid, contează mult câtă credibilitate are persoana care face declaraţii şi, bineînţeles, ce declară. Oricum, în Bucureşti se declară multe. Recunosc că selectez deja, ascult oamenii în care am încredere pentru că mă uit la experienţa lor.

Afirmaţii oficiale/politice gen – nu am încredere în cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea să evolueze lucrurile aşa sau invers (fără să se indice argumentele), eu o să fac cum vreau ca să arăt că pot - nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea.

Un oraş atât de îngrijorat este un oraş căruia îi scade randamentul. Spun asta pentru că răspund zilnic la telefon/mesaje, mai ales oamenilor fără funcţii, oameni care nu au de ce să se ferească, ei îmi spun exact ceea ce simt. Sincer, este cel mai mare câştig al meu de când am decis să mă implic în viaţa politică”, se arată în postarea Violetei Alexandru.

La postare, apare imediat comentariul care aprinde scânteia în cadrul coaliției de guvernare.

"Dragă Violeta, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevărul. Felul “inovativ” în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare:

1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa;

2) din calculul incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile.

Astea sunt “artificiile” de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât.

Până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul ăsta. Altfel ne furăm singuri căciula, mințindu-ne frumos.

Bănuiesc că nu știai despre “inovațiile” de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că “cifrele sunt altele”, a replicat ministrul Voiculescu.

Voiculescu și-a menținut îndoiala privind cifrele anunțate de colegii săi din coaliție până aseară. Și-ar fi dorit măsuri de carantinare mai dure.

Vlad Voiculescu: Tentația mea este că nu, Bucureștiul, cel puțin, are alte cifre decât cele menționate, cel puțin după calculele noastre la Ministerul Sănătății.

În cadrul coaliției de guvernare, schimbul de mesaje dintre Alexandru și Voiculescu au încins sfada. Știri pe Surse citează surse din cadrul PNL care susțin că:

" Liberalii înclină spre o variantă "soft" de luptă cu pandemia: măsuri graduale, fără restricții prea severe și numai atunci când nu există altă variantă. Argumentele PNL sunt că populația nu mai este dispusă să accepte înăsprirea măsurilor și că economia trebuie lăsată să respire."

De cealaltă parte, surse USR PLUS, citate de stiripesurse.ro, consideră că dacă nu se controlează din timp pandemia, și se iau decizii mai târziu, așa cum ar vrea PNL, pot apărea probleme economice și mai mari. Cei din USR-PLUS mai spun că:

" Liberalii au rămas cu sechele de la alegerile parlamentare, când au închis piețele, și le e frică să pună piciorul în prag, dar ar trebui să înțeleagă că au trecut alegerile și trebuie luate decizii impopulare dar necesare. Liberalii suferă de complexul Șoșoacă, le e frică că le vor da apă la moară grupurilor anti-mască, anti-vaccin, anti-restricții, dar nu poți să împaci pe toată lumea. ”

De ce a demisionat Răzvan Cherecheș

Scandalul a culminat cu demisia consilierului ministrului Sănătății, profesorul Răzvan Cherecheș.

„ Experiența mea a fost una amară. Am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de două ori și am propus sugestii, idei și articole științifice (nesolicitate) către minister cu o frecvență de una pe zi (la început) și apoi câte una la 2-3 zile (probabil că așteptările mele au fost nerealiste). Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția a fost literal una onorifică – echipa din minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experiența consilierilor (aceasta a fost situația în cazul meu)”, a menționat Cherecheș într- postare.

Expertul în sănătate publică pleacă de la minister după doar 5 săptămâni de contract. Vlad Voiculescu dă vina pe diferența de puncte de vedere.

"Este vorba despre un consilier onorific. Am toată aprecierea pentru Răzvan Cherecheș, poate am avut așteptări diferite. A fost un consilier cu care ne-am sfătuit, poate nu destul de des. Din afară, lucrurile mi se par mai simple. E o echipă solidă la MS și lucrul acesta va dăinui. Cu domnul profesor ne vom sfătui în continuare."

Și necazurile se țin scai de Voiculescu. Adrian Ștefan Voinea, tot consilier onorific al ministrului sănătății, a recunoscut public faptul că a accesat de pe laptopul personal date din Registrul Electronic Național de Vaccinări în timp ce se afla în afara Ministerului.

Adrian Ștefan Voinea: Accesul meu la contul de analiză a fost făcut în baza numirii mele, contul nu este un cont personal, deci nu este un cont al secretarului de stat sau al altcuiva, este un cont limitat, creat special pentru minister. Accesul meu, ca și în cazul celorlalți din minister, este restrictiv. Nu există acces la baza de date cu nume, sunt date statistice, genul de date pe care le vedeți și dumneavoastră. Institutul Național de Sănătate Publică a fost notificat că eu accesez aceste date. Eu aveam acces la date de pe adresa mea de e-mail a calculatorului meu din Cluj. Am plecat weekendul ăsta la Craiova cu copilul. Știind că durează drumul, am rugat colegii de la minister să introducă adresa mea în white-list, asta ca să-mi să-mi ofere acces la VPN prin laptopul meu.

Imediat, în spațiul public povestea s-a inflamat. Jurnaliștii și internauții vorbesc despre activitatea dubioasă a consilierului Voinea. Conform site-ului bzi.ro, Ştefan Voinea ar fi fost cercetat în trecut pentru fraude bancare. Aceștia îl citează pe fostul consilier al Olguței Vasilescu.

" Mă sunară niște polițiști în rezervă din Craiova natală: “Mă, ai îmbătrânit și tu, ai uitat când l-am săltat pe Voinea ăsta al mic, copilul ălora de la Gazeta de Sud, că era hacker și trăgea pe carduri?! Cum să îi dea ăstuia cineva acces în rețeaua aia?!” Na! Mai ziceți ceva! ”, a precizat Cristian Vasilcoiu, fost consilier al Olguței Vasilescu, pe Facebook.

Vlad Voiculescu susține că el a permis accesul consilierului său la platforma INSP. De menționat că Adrian Voinea nu este angajat al ministerului. El a primit funcția de consilier onorific prin ordin de numire. Ministrul Sănătății ar putea fi anchetat în Parlament din această cauză. Florin Cîțu a trimis deja la Ministerul Sănătății corpul de control.