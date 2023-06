Dornaz Hajiha, câștigătoarea Tiff 2023. Foto/TIFF

Sâmbătă seară a avut loc Gala de închidere de la TIFF 2023, în cadrul căreia a fost acordat premiul pentru cel mai bun film, care a revenit producţiei iraniene "Ca peştele pe lună (Like a Fish on the Moon)", regizată de Dornaz Hajiha.