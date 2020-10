Percheziții la șeful Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, suspectat că și-a falsficat diploma de bacalaureat

Anchetatorii au deschis un dosar de înșelăciune, având suspiciuni că oficialul și-a falsificat diploma de bacalaureat, depusă la dosarul de angajare.

”La data de 10 octombrie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, efectueaza o perchezitie domiciliara, in municipiul Ramnicu Valcea.

Activitatea se desfasoara la domiciliul declarat al unui functionar public, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.

Operatiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.

Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente.

Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt.

Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la unii angajatori, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza”, anunță Poliția.