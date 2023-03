Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la "Ora Guvernului", că este cert că, în privinţa Schengen, toate instituţiile europene şi statele membre UE, cu o singură excepţie - Austria, sunt ferm în favoarea aderării României.

Bogdan Aurescu a avertizat însă că e dificil de aşteptat o modificare de poziţie a acestei ţări şi "nu trebuie create aşteptări grăbite", înainte de alegerile din landul Salzburg (Austria) din 23 aprilie.

„În ceea ce priveşte aderarea la Schengen, un lucru e cert că toate instituţiile europene şi statele membre UE, cu o singură excepţie, sunt ferm în favoarea aderării. Anul trecut, prin eforturi diplomatice, am obţinut progrese incontestabile. Susţinerea fermă şi activă a Franţei şi Germaniei, am convins Finlanda, apoi Suedia şi Olanda. Am susţinut definitivarea raportului MCV care a fost esenţial pentru convingerea Olandei, împreună cu rapoartele tot pozitive ale misiunilor voluntare de evaluare Schengen din octombrie şi noiembrie, de asemenea, facilitate de MAE. Reiterez faptul confirmat fără echivoc de toţi partenerii europeni că schimbarea de ultim moment a poziţiei Austriei a fost bruscă, motivată doar din raţiuni de politică internă şi imposibil de anticipat, luând prin surprindere inclusiv pe preşedintele Austriei şi partenerii de coaliţie", a afirmat Aurescu, citat de agerpres.ro.

Ministrul Aurescu a anunțat că au fost continuate "intens" demersurile politico-diplomatice după votul din 8 decembrie 2022, care „a evidenţiat un nivel european enorm de simpatie şi susţinere pentru România". Şeful diplomaţiei române a dat asigurări că va continua demersurile, la toate nivelurile, pentru aderarea României la Schengen

"Nu trebuie însă create aşteptări grăbite, mai ales că înainte de alegerile din landul Salzburg, din 23 aprilie, e dificil de aşteptat o modificare de poziţie. Din decembrie şi până acum am discutat cu toţi omologii mei din cele 23 de state membre UE şi Schengen şi am obţinut nu doar reconfirmarea susţinerii tuturor, cu excepţia Austriei, dar şi efectuarea de demersuri active faţă de Viena. Subliniez şi sprijinul ferm al Olandei, la vizita din ianuarie a omologului meu, care a spus clar că Olanda nu a votat contra României şi că se va implica activ în favoarea aderării noastre. Am mobilizat şi mediul de afaceri austriac, state şi entităţi influente. Suntem în contact permanent cu preşedinţia suedeză (a Consiliului UE - n.r.) şi următoarea, a Spaniei, ambele foarte favorabile României. Demersurile pe lângă Austria continuă, MAE acţionând în strânsă cooperare cu Ministerul de Interne. Am avut numeroase discuţii cu ministrul de externe austriac telefonic, la Davos, la Consiliul Afacerilor Externe", a mai spus Aurescu.