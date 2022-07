Bobby Păunescu a vorbit despre începuturile lui Nicolae Ceaușescu și poziționarea sa la momentul invaziei Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică, prin care fostul dictator „a început lupta pentru independența României, așa cum o vedea el. Dubcek era președinte (Alexander Dubcek, președintele Cehoslovaciei 1968-1969, n.r.). Ceaușescu i-a făcut o vizită înainte de invazie cu câteva zile, ca să arate că îl sprijină. Ceaușescu a început foarte bine și a terminat foarte prost, că puterea corupe.

Vizita de la Praga în 68, există un documentar al lui Andrei Ujică („Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, n.r.), a fost prezentat la Cannes, este, așa cum spun criticii din lume un masterpiece, este de la începuturipână la căderea lui Ceaușescu”.

Bobby Păunescu: Uniunii Sovietice i-a fost frică să intre în România

„Uniunii Sovietice i-a fost frică să intre în România. De ce? Pentru că toată Româmoa era unită, pe care ne-o lăsaseră Germania și URSS, oamenii se duseseră la manifestația din 1968, înante ca Ceaușescu să o ia pe o cale greșită, toți, Postelnicu... URSS nu a intrat, era cu armata la granita. Pe de o parte SUA si China au spus nu ne implicam in Cehoslovacia, dar daca intrati in România, intervenim imediat. Frica Uniunii Sovietice... Îi era frică de modul în care a reacționat România. Pregăteau cocktailuri Molotov, se pregăteau de luptă de gherilă dacă e atacată România (de ruși,n.r.),nu ca acum, doar 20 la sută se înrolează. (...) Era vorba de 1962-1963, criza din Cuba, a rachetelor, și-a dus rachetele acolo, iar riscul ca România poate deveni Cuba, adică o zonă împotriva sistemului, să-și poată face un punct de luptă... Au vrut să evite, de aceea s-a și făcut repede pace”, a comentat Bobby Păunescu momentul invaziei Cehoslovaciei de către sovietici în 1968, duminică seară, la B1 TV.

„România s-a poziționat de partea Cehoslovaciei, pe Ceausescu l-a făcut popular pozitia adoptată. SUA au crezut ca poate juca un rol in caderea Cortinei de Fier, în slăbirea URSS. Rusii au avut intotdeauna tendinta imperialista. Occidentul civilizat a crezut ca România putea să o ia in direcția bună”, a adăugat Marius Bostan, inițiator RePatriot.

„O paralelă cu lumea de azi. E important sa vedem ca Rusia e urmasa Uniunii Sovietice, mai mult vrea sa reconstruiasca URSS, cucereste tari si teritorii si ne ingrijoreaza. Ar trebui sa ne intarim. De exemplu, inainte de 89, in timpul serviciului militar, aplicațiile și planurile , ca viitori ofiteri in rezerva erau planuri in care inamicul venea dinspre est, inainte de 80. Intotdeauna a existat un pericol, nu rostit in gura mare, de o invazie posibila dinspre est. Ceea ce arata ca de atunci cadrele militare au fost pregatite de o posibila situatie. Nu ne-am confruntat. În armată erau foarte multi politruci, unii terminaseră studiile in URSS, o parte au fost marginalizati, o parte au ramas, vedem la revolutie, o parte dintre cei care au obținut legătura cu sovieticii, la generalul Militaru, imediat la revoluție s-au activat”, a mai spus Marius Bostan.

Bobby Păunescu: „Am cerut desecretizarea arhivelor de dinainte de 1989, din `50 până astăzi. De ce ne ascundem?”

„De ce nu se deschid? Am făcut o cerere (desecretizarea arhivelor, n.r.). Am cerut. Avâmd în vedere ca sunt incalcate drepturile omului, ma refer la unitati din MAI, ca ar exista servicii secrete , penetrate de cele rusesti si unguresti, care au bani foarte mulți, aici sunt plătiți foarte prost si cedeaza si nu au motivația. Cand vezi ca toata lumea vinde acea tara si se distruge tot...

Noi am cerut desecretizarea dosarelor serviciilor secrete, înainte de banii alocați, dacă sunt transparente pana la un punct, pentru că au interese strategice, dar nu cele care tin de drepturile omului. Să nu mai avem SRI care să aibă jumatate din Magheru, dupa revoluție. La toata povestea asta, cu furarea revolutiei, am cerut desecretizarea dosarelor din 50 până astăzi, cu nume și prenume, ca să nu mai existe discutii de genul acela , fost securist, tatăl etc. De ce sa ne ascundem?

Desecretizarea tuturor dosarelor si a dosarelro de la revolutie, toate, pana astăzi, a jurnaliștilor străini care au fost declarați teroriști, ca cel din Belgia, care a fost declarat terorist. Dragi lucatori ai ambasadei Belgiei, ati participat ca teroristi la revoluția română, dacă nu vă implicați. Este vorba de cercurile familiei Ceaușescu, un jurnalist a firmat asta și a fost împușcat - Danny Huwé. Iar șeful unității care a tras a fost promovat general de către Ion Iliescu”, a reamintit Bobby Păunescu.

.Jurnalistul belgian Huwé venise la București pentru a transmite reportaje despre revoluția română, în decembrie 1989. A fost împușcat în cap de un lunetist în seara în carea venit, pe 24 decembrie 1989, în zona Răzoare din Drumul Taberei.

Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie 1989, a comentat, în legătură cu momentul 1968, al invaziei ruse în Cehoslovacia, în România, că „problema națiunii ruse este că ea continua sa faca de sute de ani la fel... Ar fi vorba de o dizidență, pe de o parte de o complicitate, că ar fi fost lăsat Ceaușescu. Astept deschiderea arhivele partidului comunist. DIn păcate nu se deschid. Vi se pare normal sa nu se deschida nici la 32 de ani arhivele partidului comunist? Vad afirmatii de la un angajat CNSAS că ar fi bine să le preia pe ultimele (dosare, n.r.). Cel mai grav, era îngrijorată doamna Germina Nagâț, membru în Colegiul CNSAS, spune ca e extrem de grav: <<pentru că am studiat si 10.000 de informatori copii, iar numărul se pare ca se va dubla, iar uitându-me la cine candidează la nivel local.. candideaza tinerii racolati de Securitate atunci. A venit cu această precizare, pentru că este inadmisibil ca la 32 de ani de la revolutie sa avem pretentia ca am facut curat, iar noi nu avem desecretizata arhiva partidului comunist. Care stat in afara de Rusia nu mai are desecretizata arhiva? Noi!”.

„Într-adevăr, îm 1968, lumea a iesit spontan in strada ,aveam doar 20 de ani de la invazia sovietica, PNȚ si PNL, 15 ani din cei 20 , toata floarea intelectualitatii romanesti, preoti , intelectuali, oameni cu o bucata de pamant, asta au facut comunisti, au întors valorile. Se temeau foarte tare de o noua invaze ruseasca. Pentru ca in 1958 Gheorghiu-Dej a realizat ca ar fi bine <<să-l traducă>> pe Hrusciov sa semneze plecarea trupelor sovietice, eram singurul stat care nu aveam trupe sovietice pe teritoriul României. Lumea a iesit si s-a lipit magnet. In anii 70, un pic de libertate. Americanii au crezut ca vad o fisura in sistemul inchis de la Bucuresti, dar, din pacate, nu...”, a completat Teodor Mărieș.

„Dacă cineva face ceva bun pentru România trebuie sustinut, România era primita la masa celro mari. ... Nicolae Ceaușescu în 1978 era cel care trebuia chemat daca se dorea o pace intre palestinieni si Israel, avand foarte bune legături. Și în țările arabe, tot sistemul SIE, români de acolo lucrau pentur țară. Acum avem o parte care lucreaza pentru țară.

Am făcut un film Fantomele (despre spionajul industrial din anii `70, n.r.), cu cei care plecau ca sa spioneze nefiind siguri ce se intampla 5 ani. Pana in 78-79 când au început sa se vada toate hibele sistemului, serviciile in democratie conduc, nu presedintii, presedintii pleaca, vin. Conducatorii sa fie 10 ani. Ceausescu a fost 20 de ani, timp de 10 ani a fost foarte bine. Directorul SRI a spus ca nimeni nu mai poate fi în poziție de șef mai mult de 10 ani, de doua mandate”, a mai spus Bobby Păunescu.

„Trebuie să susținem desecretizarea din 50 până astăzi”, a reiterat Bobby Păunescu.

După ce Teodor Mărieș a adăugat că „desecretizarea duce la discuții la cel mai înalt nivel din Republica Socialistă România. Mâine o duc (cererea, n.r.) și la Cotroceni și la Guvernul României”, Bobby Păunescu a anunțat că săptămâna viitoare să meargă împreună „să o depunem și la SRI”..

