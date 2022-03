Atacul fără precedent a fost lansat la tradiționalul prânz cu liderii comunității irlandeze din Statele Unite, cu ocazia Zilei naționale a Irlandei, Sfântul Patrick.

Invocând unitatea și hotărârea țărilor occidentale de a nu ceda în fața presiunilor Rusiei, Binden l-a descris pe Putin drept un „dictator ucigaș, un criminal care a pornit un război imoral împotriva poporului Ucrainei”.

Biden: Putin is "a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine" pic.twitter.com/8ehrzEv1Lu