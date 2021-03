Anunțul a fost făcut vineri seară de premierul belgian, Alexander De Croo.



La încheierea unei reuniuni privind pandemia la care au participat şefii executivelor regionale, premierul De Croo a prezentat, de asemenea, un calendar pentru reducerea restricţiilor, relatează Agerpres.

În Belgia, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns vineri la 780.251 cu o medie zilnică de creștere de peste 2.500 de infectări, iar bilanțul deceselor a ajuns la 22.196.

De Croo a anunțat că este prevăzută o redeschidere treptată a cafenelelor şi a sălilor de spectacole abia din luna mai.

Călătoriile esențiale permise de Belgia în acest moment sunt, potrivit Ministerului Afgacerilor Externe, cele din următoarele situații:

- din motive familiale (decese, căsătorii, regrupare familială, custodia copiilor etc.)

- din motive umanitare (în scop medical, asistență persoane vulnerabile etc.)

- deplasările pentru studii (cercetători, studenți, stagiari, elevi etc.)

- deplasările rezidenților transfrontalieri

- călătoriile de afaceri sau profesionale

- din alte motive urgente (motive juridice, relocări, etc.)

În plus, toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei, cu orice mijloc de transport, trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere pentru a justifica motivul deplasării, care va fi anexată „Formularului de localizare a pasagerului” (Passenger Location Form) și va trebui să fie însoțită de documente justificative.