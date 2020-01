BBC anunta ca va concedia 450 de persoane

BBC News urmeaza sa concedieze in jur de 450 de oameni. Postul are in acest moment in jur de 6000 de angajati, inclusiv in afara tarii in jur de 1700. Masurile de austeritate vor intra in vigoare pana in 2022, treptat.

Urmeaza sa fie economisiti 80 de milioane de lire sterline, bugetul fiind unul de aproximativ 480 de milioane pe an.

Taierea locurilor de munca a fost anuntata miercuri si face parte dintr-un plan mai larg de reorganizare a postului public.

„Trebuie să redefinim BBC News în următorii 5 până la 10 ani, pentru a salva sume importante de bani. Cheltuim prea mult din resursele noastre pentru televiziunea lineară şi nu suficient pentru digital”, a spus Unsworth, directorul postului