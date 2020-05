„Băutura fericirii”. Care este fructul exotic din care se prepară și ce beneficii are

Ce este kiwi și care sunt beneficiile sucului de kiwi pentru organism

Kiwi este un fruct exotic sanatos, care creste in multe tari din zona mediteraneana. Folosit deseori ca ingredient in salatele de fructe si in retetele de prajituri si tarte, deliciosul kiwi este foarte bun pentru sanatate.

Cunoscut original sub denumirea de „agrișe chinezești”, kiwi este se găsește în Asia. Originar din China, este denumit Yang Tao (mura sau strugurele gâștei). Istoria "europeană" a fructului a început în Valea Ghang Kiang, din sud-estul Chinei. A ajuns în Europa în anul 1847, când un membru al Societății Regale de Horticultură din Marea Britanie a trimis primele semințe în afara granițelor țării de origine. În 1906 a fost plantat pentru prima oară în Noua Zeelandă şi a rodit în 1910, unde fructul a fost “rebotezat” după numele păsării naţionale kiwi. Se spune că, de fapt, comercianții chinezi au redenumit micile fructe pentru a evita taxele.

Fructul de kiwi era foarte căutat și consumat pentru beneficiile și proprietățile sale.

Ce conține kiwi

Nu are multe calorii și este bun în dietele de slăbit. Are un index glicemic scăzut, puține grăsimi și poate fi consumat și de persoanele care au probleme cu nivelul de zahăr din sânge.

Poate fi consumat în stare solidă, ca atare, sau sub formă de suc de kiwi.

Kiwi este bogat in vitamine (in special vitaminele C, B9 si E) si minerale (cum ar fi calciul, fosforul si potasiul). Desi este un fruct foarte dulce, kiwi are un continut foarte scazut de calorii (aproximativ 60 de calorii la 100 de grame) si este ideal pentru dietele stricte, ca gustare pe care o poti manca dimineata sau dupa-amiaza.

Este perfect pentru a-ti potoli foamea, insa mai are o multime de alte beneficii la capitolul sanatate. Cantitatea mare de vitamina C din kiwi contribuie la protectia impotriva bolilor sezonului rece (tuse, raceli, gripa etc.) si lupta contra radicalilor liberi din organism cu ajutorul vitaminei E.

Pe langa vitamina C, kiwi contine si acid folic, betacaroten, flavonoide si alti antioxidanti, vitamina K, luteina, magneziu, cupru, fosfor, fibre si la fel de mult potasiu ca intr-o banana. În concluzie, kiwi este ca un supliment natural cu multivitamine si minerale.

De ce se numește „băutura fericirii”: Kiwi și serotonina

Fructul de kiwi este o bună sursă a hormonului numit serotonină și ajută funcționarea optimă a sistemului digestiv și cardiovascular.

Serotonina îmbunătățește dispoziția, memoria, capacitatea de memorare, reglează apetitul, oferă energie.

Cunoscuta drept „hormonul fericirii“, serotonina este un neurotransmitator, adica o substanta care ajuta la realizarea conexiunilor si la transmiterea impulsurilor la nivelul sistemului nervos. Altfel spus, neurotransmitatorii sunt elemente-cheie pentru buna functionare a organismului deoarece prin intermediul lor creierul reuseste sa comunice cu restul organelor, iar semnalele sale sunt receptate corespunzator.

Serotonina este sintetizata din triptofan, aminoacid produs de organism din alimentele pe care le consumam in fiecare zi. Sinteza acestor aminoacizi nu se intampla de la sine, astfel că este important să stimulăm producerea lor printr-o dieta echilibrata (alimentele bogate in proteine si carbohidrati reprezinta cea mai buna combinatie alimentara pentru triptofan).

Serotonina la barbați vs. serotonina la femei

Exista diferente in ceea ce priveste nivelurile de serotonina din organismul femeilor si din cel al barbatilor.

Femeile au mai multi receptori ai serotoninei decat barbatii, ceea ce ar putea explica de ce efectele ei sunt mult mai vizibile (femeile sunt mult mai deschise in ceea ce priveste manifestarea sentimentelor si a entuziasmului). In schimb, proteina care asigura transportul serotoninei in organism functioneaza mai lent in cazul femeilor decat al barbatilor, acesta fiind si motivul pentru care incidenta depresiei este mai mare la femei.

Sucul de kiwi se prepară simplu, cu ajutorul unui blender, după ce a fost decojit. Poate fi combinat cu diverse alte fructe și ingrediente, după gust. (mai jos ai cateva variante pentru prepararea unui suc de kiwi minunat)

Sucul de kiwi. Câteva din beneficiile sale

Kiwi este bogat în vitamine, minerale și alți nutrienți. Printre acestea se numără vitamina C, E, K și fribrele. Conține și magneziu care este de ajutor mușchilor și sistemului nervos. Kiwi are cu 20% mai mult postasiu decât bananele și previne osteoporoza, riscul unui infarct, pietrele la rinichi, reglează tensiunea arterială.

1. Sucul de kiwi este un laxativ natural. Ajută la curățarea tractului digestiv datorită fibrelor din compoziție. Previne constipația. Deci, daca suferi de constipatie sau de retentie de apa, consumul regulat de kiwi are un efect laxativ, cat si un efect diuretic si depurativ asupra colonului.

2. Îmbunătățește calitatea spermei prin conținutul mare de vitamina C. Kiwi poate regla problemele lichidului seminal la bărbați.

3. Previne anemia, deoarece conține fier și cupru ce ajută la sintetizarea hemoglobinei din celulele roșii, cele care transportă oxigenul în tot corpul. Studiile americane au aratat ca un consum de kiwi, ca parte dintr-o dieta sanatoasa, imbunatateste circulatia sangelui, reduce nivelul colesterolului si regleaza tensiunea arteriala.

4. Este un bun antioxidant. Sucul de kiwi ajută la neutralizarea radicalilor liberi, cei care provoacă inflamații, îmbătrânirea prematură și alte probleme degenerative. Kiwi previne aparitia unor afectiuni oftalmologice specifice imbatranirii.

5. Îmbunătățește sinteza colagenului care este benefic pentru sănătatea țesuturilor, oaselor, dinților, gingiilor.

Kiwi este un ingredient frecvent folosit in mastile faciale DIY si in mastile pentru par, iar industria cosmetica „profita“ din plin de continutul ridicat de polifenoli si de vitamine din kiwi pentru a produce creme si lotiuni, care ofera rezultate uimitoare. Pielea este mai moale si elasticitatea este refacuta, iar cosmeticele care au la baza kiwi lupta impotriva primelor semne ale imbatranirii. Parul este mai stralucitor, iar scalpul va avea de castigat, intrucat productia de sebum este reglata.

6. Susține sănătatea inimii căci are un nivel scăzut de sodiu, dar este bogat în potasiu. Previne hipertensiunea, are grijă de sănătatea inimii, echilibrează colesterolul.

7. Kiwi este bun contra oboselii și extenuării mentale căci oferă energie și ajută la o concentrare mai bună. Fruct proaspat si delicios, kiwi iti da energie. Mineralele pe care le contine ajuta organismul sa depaseasca starea de letargie si chiar te ajuta sa lupti contra depresiei.

Atentie! Fructul de kiwi poate cauza reactii alergice manifestate prin simptome cutanate sau respiratorii, mai ales daca esti deja alergic la polen, susan sau latex. Nu este indicat sa dai kiwi copiilor care nu au implinit un an.

Sucul de kiwi. Cum se poate prepara

Sucul de kiwi poate înlocui cafeaua, dacă o bei numai pentru a avea energie întreaga zi.

- Amestecă într-un blender 3 kiwi, 2 mâini de căpșuni și 1 măr. Le poți prepara și separat, iar mai apoi să-ți faci amestecul în pahar după bunul gust. Dacă ți se pare că este prea dulce, poți adăuga puțină zeamă de lămâie.

- Mai poți folosi 2 kiwi, 1 lime, 3 lingurite miere, 100 ml apa și frunze de menta proaspata pentru o altă variantă. Tăiați fructele de kiwi in cubulețe, stoarceti jumatate de lime peste kiwi, iar cealalta jumatate o taiati felii subtiri si le amestecati cu pulpa de kiwi la blender. Adaugati mierea in apa si o rasturnati peste mixul din blender. Serviti sucul cu doua frunze de menta.

- O altă variantă, plină de beneficii: se folosesc 3 fructe de kiwi, 3 castraveţi, 1 pară, 1 lămâie verde, un pumn cu frunze de spanac și frunze de mentă proaspătă.