Fosta soţie: Mi-a luat buletinul, telefonul ca să nu pot suna pe nimeni şi nici să plec. Mi-a zis că mă omoară, că mă bagă într-un sac şi mă aruncă într-un canal. Era un canal pe unde treceau vapoare. Eram foarte aproape de canalul ăla. O zis că mă aruncă să nu mai ştie nimeni de mine.

Scenele de violență conjugală povestite de fosta soție sunt de o violență îngrozitoare:

„M-a trimis după ţigări noaptea şi nu am vrut să mă duc şi m-a aruncat peste pat şi mi-am fracturat mâna. Am stat două-trei săptămâni cu mâna în gips. Am ieşit să fac mâncare şi l-a apucat gelozia şi m-a dus în cameră şi mi-a dat o mamă de bătaie că eram toată umflată, mă durea orice. Am revenit în ţară după aproape două luni,” a povestit femeia.

„Eu fiind rămasă însărcinată, în timpul ăsta cât am stat cu el acasă am fost bătută cu bâta de baseball, mi-a dat o mamă de bătaie aşa zdravănă de a rupt bâta de piciorul meu.”

Nu doar femeia a trecut apoi din nou prin clipe de coşmar, ci şi băieţelul lor de nici un an.

„Copilul nici nu avea un an și el nu avea de lucru o perioadă, stătea numai acasă, copilul îl ținea lângă el cu forța, plângea, nu voia să mi-l dea. S-a ridicat forțat din pat și avea un furtun de butelie și a bătut copilul cu furtunul în cap și copilul meu în ziua de azi are probleme de vorbire, ca să vorbească bine vorbește foarte greu,” este una dintre mărturiile șocante ale femeii, citată de presa locală.

În 2013, femeia a reuşit să scape din această relație toxică, dar nu fără să stea cu teamă, întrucât o lungă perioadă individul ar fi continuat să o ameninţe.

„El m-a amenințat mereu. Spunea că te omor, te omor! Am trei mesaje, deci el nu s-a liniştit nici după ce am plecat eu, cu ameninţările. Mi-a spus: „păcat că o să rămână copilul fără ambii părinţi”. În 11 ani de când am plecat niciodată nu şi-a căutat copilul,” a mai spus femeia.

Fosta soție consideră că mama individului, cea căreia i s-a confesat că a ucis-o pe fetiţa de 12 ani, i-ar fi fost complice în toate nenorocirile, l-ar fi protejat și i-ar fi facilitat obținerea libertății. În 2014, când a agresat violent o fostă iubită aproape de moarte, mama lui Marcel și-ar fi vândut casa pentru a-i plăti fetei sume de bani și a o convinge să renunțe la proces. Fosta soție sugerează că și mama Anei ar fi putut fi amenințată pentru a nu-l denunța pentru crimă.

„E posibil ca mama, fosta mea soacră, poate ar fi sunat-o. Să nu fie amenințată. Eu îl cred în stare. El a avut probleme cu poliţia şi înainte, când a fost cu mine. Lucra în construcţii, îl căuta poliţia şi pe atunci, lua banii înainte şi nu mai termina lucrarea.

Bărbatul care e suspect în cazul crimei din Sectorul 4 din Capitală a fost prins în Olanda. Ilie Marcel Şerbuc fusese dat în urmărire naţională şi internaţională, iar ultima dată ar fi fost reperat în Olanda. Cei doi concubini ar fi ţinut legătura până recent.