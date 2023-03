Sfantul Benedict s-a nascut in Nursia, o provincie a Italiei, in anul 480 dupa Hristos, din parinti slaviti si foarte bogati. Primeste tunderea in monahism de la monahul Roman. Se retrage intr-un munte stancos unde va ramane intr-o pestera timp de peste trei ani. Sfantul Benedict din Nursia avea duhul inainte vederii, al vindecarilor, al scoaterii demonilor, al invierii mortilor; el se infatisa unora la mari distante pe fata; iar altora le aparea in vis. Odata Sfantul Benedict a vazut cu duhul ca paharul cu vin care i se pusese inainte este otravit. Cand l-a insemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart in bucati.