Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul bebelușului de la Suceava decedat după botez

"Noi acum ne-am sesizat din oficiu. O sa facem si noi propriile investigatii, o sa luam si parerea specialistilor si sper ca in cateva zile sa avem o pozitie oficiala a institutiei", a declarat Renate Weber, pentru ziare.com.

Tatal baietelului in varsta de o luna si jumatate mort dupa slujba de botez de la Biserica "Sf. Constantin si Elena", din cartierul Zamca, din municipiul Suceava, a relatat ce a vazut cu ochii sai in timpul slujbei, inainte de tragedie: "L-am dus la biserica pentru increstinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, iar el a inhalat apa. Parintele l-a scos, l-a sters, de la doctori am aflat ca a inhalat 110 ml apa. Pe copil l-a busit sangele pe nas, l-am pus cu fata in jos, sa scoata apa, nu si-a revenit, bataile inimii erau, dar avea un puls foarte scazut... Daca vezi copilul cu gura cascata si ca plange nu il scufunzi de tot in apa, nu?", a declarat tatal bebelusului pentru publicatia locala Monitorul de Suceava.

Doctorul Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, a precizat ca bebelusul a fost adus la UPU Suceava in stop-cardio-respirator resuscitat, fiind internat pe sectia ATI, dar din pacate, luni dimineata, in jur de ora 6.00, a decedat, probabil din cauza leziunilor provocate de hipoxie, cu precizarea ca medicii legisti vor stabili exact cauza mortii.

Medicul a confirmat ca bebelusul a aspirat lichid in plamani.