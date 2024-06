"Noi, in 16.04, am vazut pe portalul Judecatoriei Giurgiu un text - Biroul executor judecatoresc urmeaza sa ne faca in curand o notificare de sechestru, eventual pe conturi, pentru suma de care vorbeati mai devreme.

Asteptam din partea Biroului de executor judecatoresc si casa de avocatura pe care Traila a ales-o sa ne notifice sa vedem cum putem sa le dam banii. Eventual sa contestam si noi aceasta aceasta decizie. O sa ii dam si noi in judecata pentru faptul ca nu si-au dus la indeplinire contractul si livrabilele pe care noi le asteptam de la dansii nu au fost executate si nu le-am primit, iar lucru asta mi se pare un tupeu fara margini. Este ceva care sfideaza realitatea", a declarat vineri Catalin Hideg la Realitatea PLUS.

Intrebat ce sanse sunt ca pana la urma sa fie obligat sa plateasca acesti bani, omul de afaceri a raspuns: "Asta depinde de cei de la Biroul de executari. Ei sunt cei care fac prima miscare si vor cere executarea acestui contract incheiat intre mine si casa de avocati al dl. Traila. In momentul ala, compania mea e deja aproape in faliment. Pe 1 iulie, compania va fi inchisa, ii punem lacatul pentru ca statul nu a fost interesat sa sa ma ajute. Daca primesc si acest sechestru care se pune pe conturi - Birourile de executori executa instantaneu, ei nu stau sa se mai judece".

Intrebat pentru ce trebuia sa plateasca cei 500.000 de euro, respectiv cum apare trecut in contractul dintre ele si casa de avocatura a lui Traila, Hideg a spus ca acest document a avut 3 etape, respectiv 3 transe de plata. Una de 200.000 de euro la inceput, cand s-a incheiat contractul, din care s-au platit doar 100.000.

"Pentru ca nu s-au mai putut plati restul de bani am primit si acele amenintari, si acele discutii interminabile sa le dau banii mai repede ca se supara FC-ul (Florian Coldea - n.r.), comandantul suprem. Avocatul m-a amenintat ca imi inchide contractul si executa toata suma daca nu reusesc sa platesc la timp. De aici a aparut tot acest scandal", a aratat denuntatorul generailor Coldea-Dumbrava.