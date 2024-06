Cererea lui Catalin Hideg de schimbare a completului de judecata in dosarul asupra caruia Statul Paralel - condus din umbra de Coldea si Dumbrava - a facut presiuni si abuzuri fara precedent a fost respinsa.

Judecatorii au spus, astfel, ca nu e intemeiata cererea lui Hideg, care afirma "ca exista suspiciuni rezonabile privind impartialitatea completului".

In sustinerea solicitarii, Hideg a adus si o inregistrare. Vorbim despre o discutie avuta cu generalii Coldea si Dumbrava, la care au participat si avocatul Doru Traila si Bogdan Neidoni, in care se vorbea despre implicarea unor magistrati in dosar, dar si despre presiunile facute.

"Ora estimata: 09:00

Complet: S1 C20 A continuitate

Tip solutie: Încheiere

Solutia pe scurt: ÎNCHEIERE 21.06.2024 Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a completului de judecată compus din doamnele judecător Ciobanu Corina şi Constantinescu Mariana, formulată de apelantul-inculpat Hideg Robertino Cătălin. În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală obligă apelantul-inculpat la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi", se arata in minuta instantei.